快訊

總統核定成立大法官提名審薦小組 擬明日開會

00919第五次配息！80萬股民一早被錢香醒 平均入帳金額曝光

水族館舉辦「企鵝婚禮」席開8桌！新人站台上乾瞪賓客吃海鮮大餐 網笑：超寫實

品牌恐消失「外送員不敢做」？台灣foodpanda被Uber收購 公司祭2招搶人

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber今(2024)年5月14日宣布收購台灣foodpanda，將與台灣Uber Eats合併，品牌未來也不存在，引起市場議論。聯合報系資料照
Uber今(2024)年5月14日宣布收購台灣foodpanda，將與台灣Uber Eats合併，品牌未來也不存在，引起市場議論。聯合報系資料照

Uber 今(2024)年5月14日宣布收購台灣 foodpanda，將與台灣 Uber Eats 合併，品牌未來也不存在，引起市場的議論。foodpanda 15日舉辦「省省吧 叫foodpanda送」促銷活動，foodpanda台灣總經理黃逸華表示，她無法預期公平會審查進度與結果，目前她的工作仍是持續維持台灣營運並達成營運目標。

她表示，合併案宣布後，也需要經過審查。在傳出併購案的兩個月間，她密切關注消費者、合作餐廳店家與外送員的相關數據。在消費者部分，其實沒有影響，除了第一天訂閱會員數取消訂閱數字有高一點，但兩天後就恢復正常的狀態。近兩個月來，甚至訂單還增加。在餐廳部分，目前合作夥伴相當穩定，但她也坦言，餐廳可能是最後才會有動作的項目，她持續關注。

目前快經濟的重點就是大量外送員，黃逸華指出，併購消息剛公布的第一周沒有影響，但第二到三周，她發現新加入的外送員數量下降，主要是外送員可能擔心合併案後「是不是foodpanda馬上沒了」，不願浪費錢買外送箱。她立刻決定兩項決策，包括做裝備減免補貼，啟動已有一段時間沒有舉行的線下實體招募會，大約三周後外送員的應徵等數量已經回穩。

她表示，3月時確實曾向德國母公司確認，foodpanda 與 Uber Eats 沒有合併計畫，但總部的討論也並未納入地方子公司的意見，因此5月的併購進度也是當時才知道。但她坦言，併購時程不在她的營運考量，她現在仍然專注營運台灣業務，關注服務品質，目前 foodpanda 仍是台灣外送平台龍頭，她也依然是重度愛用者。

Uber foodpanda 併購 外送員

延伸閱讀

須書面告知外送員多接單、超速危害 UberEats興訟勝訴

新聞中的公民與社會／Uber併foodpanda 公平會、結合行為你搞懂了嗎？

僅Uber Eats替外送員加保第三人責任險 勞部：督促其他平台落實

公平會應嚴格把關Uber Eats併購foodpanda案 以維護大眾權益

相關新聞

高雄大雷雨下1小時 防強陣風、冰雹及淹水

中央氣象署下午15時08分針對高雄發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。

布局北美市場 華航繼西雅圖下一航點鎖定這一區

中華航空台北-西雅圖航線睽違16年再度復航，首發CI022班機於台灣時間14日晚間11點30分從台北出發，15日上午約1...

品牌恐消失「外送員不敢做」？台灣foodpanda被Uber收購 公司祭2招搶人

Uber 今(2024)年5月14日宣布收購台灣 foodpanda，將與台灣 Uber Eats 合併，品牌未來也不存...

高溫逾37度11縣市 鄭明典：全部都很熱

前氣象局長鄭明典今天表示，當氣溫排行榜達攝氏37度以上、沒有特定熱哪一些，就是全部都熱。氣象署指出，今天截至下午2時許，...

嘉義縣大雷雨下到3時15分 防雷擊溪水暴漲

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時41分針對嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分。

租屋電費新制上路 房東超收最重可罰30萬元

不少人在外地工作都會租屋，電費成為其中一項重要負擔，房東過往可收取電費最高級距之每度金額，今起新制修正為不得超過「當期每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。