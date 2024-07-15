品牌恐消失「外送員不敢做」？台灣foodpanda被Uber收購 公司祭2招搶人

Uber 今(2024)年5月14日宣布收購台灣 foodpanda，將與台灣 Uber Eats 合併，品牌未來也不存在，引起市場的議論。foodpanda 15日舉辦「省省吧 叫foodpanda送」促銷活動，foodpanda台灣總經理黃逸華表示，她無法預期公平會審查進度與結果，目前她的工作仍是持續維持台灣營運並達成營運目標。

她表示，合併案宣布後，也需要經過審查。在傳出併購案的兩個月間，她密切關注消費者、合作餐廳店家與外送員的相關數據。在消費者部分，其實沒有影響，除了第一天訂閱會員數取消訂閱數字有高一點，但兩天後就恢復正常的狀態。近兩個月來，甚至訂單還增加。在餐廳部分，目前合作夥伴相當穩定，但她也坦言，餐廳可能是最後才會有動作的項目，她持續關注。

目前快經濟的重點就是大量外送員，黃逸華指出，併購消息剛公布的第一周沒有影響，但第二到三周，她發現新加入的外送員數量下降，主要是外送員可能擔心合併案後「是不是foodpanda馬上沒了」，不願浪費錢買外送箱。她立刻決定兩項決策，包括做裝備減免補貼，啟動已有一段時間沒有舉行的線下實體招募會，大約三周後外送員的應徵等數量已經回穩。

她表示，3月時確實曾向德國母公司確認，foodpanda 與 Uber Eats 沒有合併計畫，但總部的討論也並未納入地方子公司的意見，因此5月的併購進度也是當時才知道。但她坦言，併購時程不在她的營運考量，她現在仍然專注營運台灣業務，關注服務品質，目前 foodpanda 仍是台灣外送平台龍頭，她也依然是重度愛用者。