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每天這樣吃香蕉！女子突昏迷送院險死 醫生警告1類人吃蕉會出事
香蕉膳食纖維豐富，有良好通便效果，是「CP值」相當高的水果，但也不要多吃，否則可能出事！臺灣有腎臟科醫生分享病例，1名年約60歲女病人因有排便不順問題，每天都吃一根香蕉，惟有天突然昏迷不醒送到醫院急診，發現每分鐘心跳只得42，且有超高血鉀達「非常誇張數位」。
醫生提醒，香蕉雖然好處多，但有1類人只要每天吃一根香蕉，就可能導致高血鉀必須送醫急救，提醒「千萬不要因為貪吃，而賠上性命喔」。
臺灣有腎臟科醫生林軒任於社交平台發文分享病例，1名年約60歲女病人本身有三高和腎臟病，因為排便不順，每天一定要吃一根香蕉説明排便，但因為女病人鉀離子平時都在5.3左右（健康的血液鉀水準應在每升3.5至5.0毫當量（ mEq ） ），每次覆診他都會提醒女病人「千萬不要吃這麼多香蕉，一周吃一根已是極限了」。
不過林醫生表示，該女病人沒有聽取勸告，繼續每天吃一根香蕉，結果某天女病人昏迷不醒送院急救，「心跳1分鐘只有42，抽血發現鉀離子高達7.2」，直指「這是非常誇張的數位」。
他解釋，血鉀濃度大於5.5 mEq /L以上，即是「高血鉀症」，「高到這個程度，就會心律不整，嚴重時會造成心室顫動，通常遇到這種情形，電擊是救不回來的」，幸急救後女病人回復意識。
林醫生引述當地保健署指出，每人每天鉀離子攝取量為2,000至3,500毫克，換句話說，每天吃5根香蕉就會超標，然而對腎臟病患者來說，每天一根香蕉就可能導致高血鉀而必須送醫急救，提醒不要過量，「香蕉誠好吃，性命價更高，千萬不要因為貪吃，而賠上性命喔」。
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文章授權轉載自《香港01》
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