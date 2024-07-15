高溫逾37度11縣市 鄭明典：全部都很熱

前氣象局長鄭明典今天表示，當氣溫排行榜達攝氏37度以上、沒有特定熱哪一些，就是全部都熱。氣象署指出，今天截至下午2時許，雙北等11縣市皆出現37度以上，以苗栗縣後龍鎮38.3度最高。

前中央氣象局長鄭明典表示，今天好像沒特別說熱哪邊，一個都很熱的概念，當排行榜都上37度就是熱，裡面又沒特定熱哪一區，那就是全部都熱。

根據氣象署網站，截至下午2時許，最高溫為苗栗縣後龍鎮38.3度，其次為新北市三峽區及高雄市杉林區皆為37.9度。

檢視各縣市高溫達37度以上者，包含台北、新北、桃園、苗栗、雲林、嘉義縣、嘉義市、台南、高雄、宜蘭、台東。

氣象署今天下午更新高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；苗栗縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、新竹縣、金門縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。