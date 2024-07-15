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租屋電費新制上路 房東超收最重可罰30萬元

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
今年7月15日後新簽訂的租賃契約書應適用租屋電費新制規定。圖／新北地政局提供
今年7月15日後新簽訂的租賃契約書應適用租屋電費新制規定。圖／新北地政局提供

不少人在外地工作都會租屋，電費成為其中一項重要負擔，房東過往可收取電費最高級距之每度金額，今起新制修正為不得超過「當期每度平均電價」或「當期電費總額」，違者可裁罰房東新台幣3萬至30萬元。

內政部於本月初公告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中的電費計收標準，並課予房東提供電費資訊的義務，過去房東可收取電費最高級距之每度金額，今新制上路後改以「實支實收」為原則。

新北地政局地價科長蕭湘君表示，為促進電費收計公平合理，內政部修訂租屋電費新制，若電費約定由房客按用電度數負擔，每度電費計收修正為不得超過電費單「當期每度平均電價」，若非以用電度數計算者，房東所收取的費用也不得超過電費單「當期電費總額」。

蕭湘君提以實際電費帳單舉例，若收費是按用電度數計算，則每度不得超過2.65元；若未按用電度數收費，則房東收取的電費不得超過1118元，房客可視自己簽約內容、每期收到的電費單來確認應繳交的費用。

蕭湘君指出，新制規定還課予房東有提供電費資訊的義務，房客也可以自行向台電申辦查詢電費。此外，公共設施用電如未申辦分攤併入租屋處電費者，房東亦不得額外收取。

蕭湘君也提醒，因新制不溯及既往，但只要簽訂舊契約的租賃雙方都同意，就可約定適用新制。住宅租賃契約全面適用「消費者保護法」規定，房東若有超收電費等違法情況，經限期改正而不改正者，將處新台幣3萬至30萬元罰鍰，並得按次處罰；民眾若有相關租屋糾紛，可循消保會線上申訴，或向地政局提出申訴、檢舉，以保障自身權益。

房東收取電費應以電費單所列的「當期每度平均電價」或「當期電費總額」作為收費依據。圖／新北地政局提供
房東收取電費應以電費單所列的「當期每度平均電價」或「當期電費總額」作為收費依據。圖／新北地政局提供

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