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保溫瓶也有壽命！碰撞凹痕恐傷效力 一零件必劣化最好每年換

保溫瓶也有壽命！碰撞凹痕恐傷效力 一零件必劣化最好每年換

聯合新聞網／ 綜合報導
保溫瓶出現某些徵兆時應考慮更換。 圖／Ingimage
保溫瓶出現某些徵兆時應考慮更換。 圖／Ingimage

炎炎夏日，平常出門在外，需要適時補充水分。有人或許會隨身攜帶保溫瓶，方便到哪都能喝水。不過保溫瓶在使用上，其實有一定的「壽命」，當保溫瓶開始出現一些劣化徵兆時，最好即時換新。

根據日本媒體「saita」報導，保溫瓶在用久了以後，可能會降低保溫功能。好比就算倒入冰涼的飲料，但也很快變成常溫。這代表保溫瓶的真空雙層構造，已經在某種程度上變質，無法維持保溫效力，是個可以考慮更換的時機。

此外，如果保溫瓶不小心摔到，出現凹痕等痕跡，也會破壞保溫的真空構造，減弱保溫效果。因此平常在使用時，就應該避免讓保溫瓶碰撞、摔傷，影響到保溫瓶的正常功能。

而許多保溫瓶裡頭，往往附有密封環。這個密封環屬於消耗品，會隨著時間慢慢劣化，也會影響保溫效力。在一般正常狀態下，密封環最好一年就要更換一次，以免造成負面影響。

保溫杯

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