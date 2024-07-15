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建築物頂樓增設太陽光電板 消防員：消防指引仍不足

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「再生能源發展條例」去年修正條文，今年新建、增建及改建符合一定條件之建築物應在屋頂設置太陽光電發電設備，然而儲能的鋰電池一來有熱失控危險，二來消防指引也相當缺乏，成為消防救災的一大隱憂。本報資料照
「再生能源發展條例」去年修正條文，今年新建、增建及改建符合一定條件之建築物應在屋頂設置太陽光電發電設備，然而儲能的鋰電池一來有熱失控危險，二來消防指引也相當缺乏，成為消防救災的一大隱憂。本報資料照

「再生能源發展條例」去年修正，今年新建、增建及改建符合一定條件之建築物應在屋頂設置太陽光電發電設備，然而儲能的鋰電池一來有熱失控危險，成為消防救災的一大隱憂。消防員指出，根據自身救火經驗，消防指引相當缺乏，呼籲建築物或廠區都應該將光電設備特別標示在建物平面圖，以利救災人員利用。

內政部國土署建築管理組今天召開「建築物設置太陽光電」具體措施第7次研商會議，除了針對新增建物裝置太陽光電面積進行討論外，消防安全也是討論事項之一。

消防員L先生受訪指出，在太陽光電設備救災現場，最容易燃燒的是逆電器，然而每個現場逆電器設置位置都不同，太陽能板一直發電也不能斷電，消防指引在現場更是很少看過，光電設備在救火現場屬於高風險因子之一，因為鋰電池燃燒屬於熱失控，建築物或廠區都應該將擺化學品和光電設備等特別標示在建物平面圖上，即使建物或廠區現場沒有負責人，也可以和24小時輪班的警衛拿到。

L先生說，儲能櫃部分，櫃子外也應該要有即時的消防設備，例如放置降溫的水，因為鋰電池是熱失控要想辦法泡水降溫，雖然泡水了還是會持續燃燒，但目前水還是最好的滅火方式。

綠色公民行動聯盟研究員格的龜劉館如意表示，儘管「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」已有相關規範，但依據過去現場救災經驗，太陽光電設備只要有太陽就會持續發電，這對消防員而言是種救災風險，過去相關消防指引是相當缺乏的，期待裝置光電的建築物在一樓或顯眼處設立告示牌，內容包括裝置容量、直流開關位置，台電與光電系統商的連絡電話等，以供救災人員利用。

失控 建築 消防員

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