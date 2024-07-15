工作太累懶得動 醫授3招助養成規律運動好習慣

規律運動身體好，不僅能身材管理，還能擁有好心情，但現代人加班成常態，工作太累、懶得運動，形成有礙健康惡性循環，醫師傳授簡單3方法，協助民眾從生活中建立規律運動習慣。

根據教育部體育署「民國112年運動現況調查結案報告書」顯示，工作太累、懶得運動、因工作沒有時間是台灣民眾不運動的3大主因；衛生福利部國民健康署建議每天運動至少30分鐘，分段累積運動量，效果與一次做完一樣，不過每次至少要連續10分鐘。

運動看似簡單，但要將運動「規律化」融入生活，成為一輩子的好習慣，這並非容易的事。聯安預防醫學機構 聯安診所家醫科醫師陳采汎今天透過新聞稿分享有醫學研究佐證、可以協助提高改變既有生活習慣成功機會的3個方法，幫助民眾永保健康習慣。

第1個方法是「設立實際的計畫與期待」，陳采汎表示，當安排的運動計畫較有可行性，如彈性安排時間、運動地點可近性高，尤其「可觀察或量化目標」是關鍵，使用運動數據軟體或社交平台，記錄每次運動距離、速度、次數、重量等資料。透過記錄與回顧獲得正向回饋與動力。

生活化運動，國健署也提供可以參考的選項，包含從最簡易、不受時間、場地限制的健走開始，慢慢增加每次運動的時間，再加強每次運動的強度及次數，或提早出門提前一站下車，步行至目的地、可以走樓梯就不要坐電梯等，全都算是運動，更能消耗熱量，維持身體健康。

第2個方法為「觀照自己的感受」，陳采汎提醒民眾跳脫以往對於運動的成見，詢問內心真正想法，如喜歡戶外或室內活動、享受團體或個人運動、渴望嘗試新的運動種類等，藉此確認貼合當下自身行動意願與方向，更有助於分享經驗、目標、成就，保持專注及熱忱。

「建立內在動機」是第3個方法，陳采汎說，比起顯而易見的外在動機，如體重下降、體態改變等，擁有內在動機，包含想要健康長久與摯愛共同生活、健康地完成夢想等，可以從「我應該」、「我必須」規律運動，轉換為「我願意」、「我想要」，更能支持維持生活習慣的改變。

陳采汎表示，認知轉換與釐清，讓人們可以重新認識運動所帶來的想像與期待，強化「身而為我」的意義與價值感。當面對各種改變生活習慣的阻力時，擁有屬於自己的內在動力，就有機會在面對阻力時激發出創意，因此有跨越困難的機會。