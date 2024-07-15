報告等1小時！女患者衝診間咆哮「家事做不完」 醫無奈：被投訴了

台灣健保十分方便，但這也導致看診患者數量眾多、醫護量能不足的情況。近日整合醫學專科醫師姜冠宇表示，一名極端的女病患因為報告等了一小時，就突然衝進診見咆哮「求求你放我走吧」，並像失速列車衝出醫院，後來竟又向醫院投訴姜冠宇，讓他相當無奈。

姜冠宇在臉書發文指出，這名女病患一開始主張自己不舒服，但問診情況看起來人穩穩的、沒有什麼問題，便做了血液檢查等報告，沒想到過了一個小時，對方就按捺不住性子，對護理師發狂，「她衝進診間咆哮，說她受不了了，說等太久，她的家事會做不完，整個家要塌下來了，一直狂喊：『放我走吧，求求你放我走吧！』」

姜冠宇續指，因為當時他已看完其他病人，就先去外面點杯茶來喝，想不到在等報告的途中，竟發生這樣的事，其實大家的作業效率已經很快了，但病患並不了解。最後姜冠宇也淡淡地對女病患說：「那妳就走吧，記得拿藥批價」，接著對方不看報告、不拿藥、也不付錢，「就像失速列車衝出醫院，我看護理師嚇得魂魄都要飛掉了」。

後來這名女病患更投訴自己，因為當時她衝進診間時，姜冠宇剛好去外面點飲料、補充血糖，對方認為姜醫師「擅自離開診間」。對此，姜冠宇也無奈嘆道，「這樣的災難型病人，其實我不是第一個遇到，稍有不滿意，接著會濫用資源，無所不用其極，要我們花時間在她身上，她很需要這樣被關注」。