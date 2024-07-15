天后闆妹創「台灣之光」! 保養品再跨足電競產業，打造世界冠軍戰隊BMG

從人氣直播主到創辦旗下企業集團，更在去年保養品大概後，集美貌和智慧於一身的天后闆妹，再次跨界出擊，打造傳說對決戰隊BMG，近期在國際電競賽中一舉奪冠，成為「台灣之光」。直播創業、美容、電競……，天后闆妹的事業一再攀高峰，令人好奇：「闆妹的天花板到底在哪裡？」

天后闆妹跨足電競產業，打造超級戰隊奪下傳說對決超級職業聯賽（APL）世界冠軍。 (圖／擷取自噓星聞影音)

台灣睽違四年再奪國際電競賽冠軍，讓業界跌破眼鏡的是，代表台灣的冠軍隊伍BMG，竟然是由天后闆妹集團成立的超級戰隊！為何美妝保健品的直播霸主闆妹會跨足電競產業？背後原因藏洋蔥！原來是因為七年前闆妹產後大出血，愛玩遊戲的豪哥為了照顧老婆，決定再也不玩，還把角色帳號賣掉，七年後闆妹想為豪哥一圓夢想，所以答應豪哥成立BMG戰隊，豪哥也承諾老婆，一定會交出一個好成績！闆妹開玩笑說：「他如果沒有把好話說在前面，我一定不會答應！」

闆妹與豪哥夫妻情深，成立戰隊一圓豪哥的電競夢，豪哥更是將闆咩玩偶一路帶至泰國。 (圖／擷取自噓星聞影音)

BMG戰隊初生之犢不畏虎，成軍不到一年，就在泰國曼谷舉行傳說對決超級職業聯賽（APL）中，奪下世界冠軍寶座，更達成「首次參加國際賽就奪冠」的成就。更傳奇的是，BMG戰隊在比賽初期成績是墊底，卻一路逆轉局勢往上爬，最後更擊敗老牌強隊，登上冠軍寶座，成為名副其實的「傳說隊，絕啊！」

BMG戰隊之所以有這份越挫越勇、拚搏到底的精神，來自於老闆豪哥一路親自掌兵符。由於賽程長達近一個月，闆妹無法陪同，所以由豪哥領軍出征，豪哥坦言自己有「分離焦慮」，出國時會一直很擔心闆妹的安危，因為闆妹「很常碰到壞人，而且是認真碰到壞人那種！」

也因為夫妻情深的好感情，豪哥出國甚至帶上「闆咩」的玩偶來代表闆妹，直至站上國際舞台領冠軍獎盃同時也將闆咩玩偶高舉，可見寵妻魔人的稱號表露無遺。

BMG戰隊首次出賽，豪哥不想給他們太大壓力，一開始設定的目標是前四強，但等到真的進入前四強後，目標就變成冠軍。為了激勵選手的士氣，豪哥放大絕使出「鈔能力」，每殺一顆頭就給一千塊，讓選手充滿「錢進」的動力，殺得欲罷不能！至於奪冠後打算如何慶功？選手們紛紛列出願望清單：「想去看明星演唱會」、「跟偶像來個一日約會」、「加薪一萬」……，豪哥也計畫要帶他們出國旅遊，相信以闆妹慷慨豪爽的性格，給予冠軍選手的慶功獎勵肯定不手軟！

天后闆妹不只大方獎勵選手，也於品牌七周年慶抽獎活動祭出總獎金300萬元回饋粉絲。 (圖／擷取自噓星聞影音)

只有闆妹，才能超越闆妹！天后闆妹原本的美妝事業就已經經營得有聲有色，自創品牌「Bessie’u 凝聚光」新品一上市就賣翻，現在又在短短一年內將BMG戰隊推向「台灣之光」，看來天后闆妹的天花板已經突破天際了！闆妹不只事業跨界跨很大，寵粉也是寵到天邊，近期品牌舉辦七周年慶抽獎活動，闆妹更豪擲300萬來回饋粉絲，七周年抽獎活動將於7/15-7/17舉行，想搭上這波好康列車，快上FB或IG搜尋「天后闆妹」，總之跟著闆妹走，絕對有看頭！