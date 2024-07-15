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萬安47號演習7月22日起分區舉辦 台灣高鐵配合暫停行駛
萬安47號演習預定於7月下旬依序舉辦，時間自當日下午1時30分至2時止，高鐵公司表示，演習期間，高鐵相關區域車站的聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，都將配合交通管制措施同步暫停行駛。
高鐵表示，萬安47號演習預定於7月下旬，依序於中區7月22日（周一）、北區7月23日（周二）、南區7月25日（周四）分區舉辦，時間自當日13時30分至14時。
演習時段內，台灣高鐵公司相關區域車站的聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，都將配合交通管制措施同步暫停行駛，敬請旅客注意並配合。
高鐵表示，演習期間，高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也維持正常作業。提醒屆時前往演習區域內車站搭車的民眾，在演習開始前提早到站，避免延誤既定行程；預計於演習時段內離站的民眾，也請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。
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