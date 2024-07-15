業者注意！觀光署修法 丟包旅客擬重罰最高200萬元
頻傳網紅無照帶團亂象叢生情況，加上今年初發生年代旅遊丟包旅客，但「發展觀光條例」上限僅罰到50萬，交通部觀光署修正「發展觀光條例部分條文」，若丟包旅客或違法旅宿，擬將罰鍰上限分別提高至100萬及200萬，並納管海域生態保育違規行為，如SUP放置沙灘影響綠蠵龜產卵，最高處30萬元。
為整頓觀光亂象與旅遊市場秩序，觀光署上個月預告「發展觀光條例部分條文修正草案」，共增刪調整26項條文，包含提高違法及違規經營觀光業務或從事活動者罰鍰，並簡化觀光審查流程、觀光會報法制化等。
今年春節發生年代旅遊在富國島丟包旅客事件，觀光署依違法「發展觀光條例」及「旅遊業管理規則」共罰81萬，但「發展觀光條例」裁罰上限只能到50萬元。
為強化法規遏阻力道，該修正草案將觀光產業對公益有重大影響違規的罰鍰上限，提高至100萬元，同時增訂受停止營業處分仍繼續營業的處罰上限，從原先的50萬提高至200萬元。
對於尚未取得合法營的旅宿、旅行及遊樂等光業者，以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等，散布、播送或刊登營業訊息者，該修正草案也將罰鍰從原先的3萬至30萬元，提高為6萬至150萬元。
為維護生態保育並加強管制違規行為，該修正草案於風景特定區或觀光地區內的違規行為罰鍰，包含任意拋棄、燃燒垃圾或廢棄物；車輛車輛或其他動力器具開入禁止進入或停放在禁止停車區域；擅入管理機關公告禁止進入地區，其罰鍰擬從原先的5000至10萬元，提高為1萬至20萬元。
另針對如小琉球沙灘經營並置放立式划槳，影響綠蠵龜產卵及遊憩品質，草案也特別納入條文正式納管並提高裁罰金額，從原先的1萬至5萬元，提高到2萬至30萬元。
觀光署表示，為落實觀光立國、營造友善環境，因此修正草法、調整法規，該修正草案將預告至8月19日，後續將送行政院及立法院審查，通過後將可實施，但實施期程尚未訂定。
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