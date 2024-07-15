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內政部今討論建物設置光電 環團籲義務門檻下修至90坪

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據內政部淨零建築路徑規劃，建物透過再生能源50%和節能50%達成淨零 。取自內政部建築研究所
根據內政部淨零建築路徑規劃，建物透過再生能源50%和節能50%達成淨零 。取自內政部建築研究所

因應「再生能源發展條例」條文修正，內政部國土署建築管理組今天召開「建築物設置太陽光電」具體措施第7次研商會議，目前仍擬定300坪以上新增及改建建物每20平方公尺須強制裝設1KW的太陽能板。環團對此表示，為讓再生能源普及民間，屋頂光電設置義務門檻應下修至90坪。

針對內政部今天的研商會，民間團體共同呼籲，全台六都用電占7成，在都市建物中普及光電是「用電責任」妥善分配的關鍵，都市中的屋頂光電不僅是遮陽防漏、能源普及、增加居住舒適度和信任感的最佳場所，更能結合建築師的巧思，透過設計，在建物新建之初，以「建築整合太陽能」邁向「淨零建築」，透過50%節能、50%創能達成碳中和。

23個民間團體聯合提出3大建言，包含屋頂光電義務門檻下修至300平方公尺（90坪），減少地面型光電於農漁村建置的壓力；公共、商業、工業類等建物每15平方公尺裝設1KW太陽能板；齊備移轉、維護管理、消防和結構安全等配套。

環團表示，屋頂光電除了能夠增加居住舒適度，如隔熱、防漏，與其他綠美化等設施共存共融外，如高雄厝推動10年案例，本法亦未限制光電只能放屋頂，因此將能透過建築師的巧思建築整合太陽能的工法，讓光電配合建物外型、節能設計，融入窗戶、建築立面、採光罩甚至是公設等。

地球公民基金會依據內政部建築物使用執照統計，90坪以上新、增、改建物僅佔全台建物數量20%，卻占新、增、改建物總面積的80%，若以建物面積的二分之一裝設光電，約可生產0.22GW的電力，每年可供6.2萬家戶用電，減少220公頃地面型光電之土地使用，約22座大巨蛋，且因目前光電給予小屋頂較高躉購費率，回收年限較大屋頂更短。

公共、商業、工業類等建物下修至每15平方公尺裝設1KW光電部分，環團表示，此舉不僅能讓建築部門結合節能，盡可能達成淨零建築的目標，也讓用電需求較大的建物類型優先負擔自己的能源責任，更能讓一般家戶和多數民眾接受共同且有分別的責任，人民將能更信任政府推動淨零和建築政策。

建築師 淨零 環團

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