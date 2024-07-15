原民家庭中心明年轉型併入社安網 挨批削弱部落能力

全台六十六處原鄉與都會型原住民族家庭中心，服務部落與移居市區的原住民，提供家庭諮詢、家暴性侵議題諮詢、就業職訓等服務，協助原民轉介社福資源。原家中心將於明年起納入社會安全網計畫，成為「原民區的社福中心」，從資源轉介角色，轉為直接服務脆弱家庭個案，不少社工對此感到擔憂，學者更直言，此變革會讓部落更依賴國家，失去自我解決問題能力。

政治大學社工系教授王增勇曾受原民會委託，主持原民中心轉型研究案。他表示，自己建議原家中心應納入社安網，成為「網中網」，但並非將其消滅，必須看到原家中心的獨特性，讓其發揮既有的文化轉譯、福利橋接功能，與具公權力的社福中心合作，提供原住民族服務，而非直接把原家中心變為原民地區的社福中心。

王增勇說，原民中心在台灣設置廿六年，早於社會安全網計畫，是原住民接受社會福利體系的緩衝機制，也是可近性最高的體系，原民中心與社安網如何結合，早有許多討論，但一直未有定案，去年年底突有消息傳出，將於明年轉型，且至今原民會、衛福部並未正式對外公告轉型內容，導致實務工作者無所適從。

「傳統的社會工作是針對個案提供服務，對原民社區而言，則可運用部落資源。」王增勇舉例，以兒少疏忽對待事件為例，社福中心工作模式是在介入評估後，如判斷後續仍有危險，且三等親內無人照顧，將進行安置，但在原住民社區觀念中，即使不在三等親內，部落族人都能就近照顧，讓孩子留在部落生長。

王增勇表示，以一般社福模式取代原家中心，原住民族集體性不被重視，會形成「文化殖民」效果，削弱部落自我解決問題的能力，讓部落功能萎縮，鄰里之間不再互相照顧，對原住民而言是「負向福利」。

芥菜種會原服處原家中心北區主任田武龍則認為，原家中心運作多年，已形成一套有別於駐留社會工作學的原住民族社會工作理論與習慣，最大差別在於文化敏感度、文化轉移能力，未來即使納入社安網，也不會因業務量增加而改變，但仍希望盡快了解改制後的工作目標，才能及早因應。

衛福部社家署代理署長張美美表示，考量原住民族文化、生活習俗、語言具特殊性，衛福部去年十一月與原民中心討論後決議，將原家中心定位為「部落的社福中心」，未來原家社工處理脆弱家庭時，辨識指標、評估工具等，均與社福中心相同，社家署將於九月起舉辦共識營，協助訓練社工人員。

張美美說，原家中心社工長期深耕原民地區，與原民案家接觸，了解部落生活習慣、語言溝通、家庭動力等，聯繫上會更容易，且針對收出養等複雜個案，社福中心仍會協助處理，並非以原民中心完全取代、整併社福中心功能。