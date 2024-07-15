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可能有颱風！賈新興：本周第三號颱風凱米生成機率約3至4成
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天凌晨形成的熱帶性低氣壓TD03預估往越南移動，並會減弱，但觀察17日於菲律賓外海熱帶性低氣壓發展機率很高，於18日至19日之間，增強為颱風的機率約3至4成，若成颱將成為今年第三號颱風凱米，初步預估朝港澳的方向移動。
此外，未來10天仍是午後有雷雨天氣，賈新興說，16日恆春半島有局部短暫雨，午後新竹以南山區及台南和高雄有零星短暫陣雨。17日午後，竹苗以北山區及台中以南有局部短暫陣雨， 宜花亦有零星短暫雨。
賈新興說，18日至19日午後西半部有局部短暫陣雨。20日至21日，台東及恆春半島易有局部短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。
22日至23日，午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，24日午後，桃園以南及花東有局部短暫陣雨或雷雨。但賈新興也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
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