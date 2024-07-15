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天氣風險：南海至菲律賓海面雲簇發展中 本周恐再有熱低壓或颱風生成

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
本周仍要留意高溫炎熱，但午後山區可能有熱對流驟雨。本報資料照片
本周仍要留意高溫炎熱，但午後山區可能有熱對流驟雨。本報資料照片

7月進入颱風季，颱風何時會來？天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，位於南海熱帶性低氣壓(TD03)持續向西北方移動，預估明天登陸越南並減弱，對台灣沒有影響。但南海至菲律賓東方海面有些雲簇正在發展，不排除本周從中會有熱帶性低氣壓或颱風生成可能。

林孝儒指出，如有熱帶性低氣壓或颱風生成，預估將受太平洋高壓南側邊緣勢力引導，以朝西或西北方向通過菲律賓陸地進入南海並往中國廣東省靠近機會最高，對台灣直接影響機會較低。不過，周末可能有較多南海水氣北上，導致南部及各地午後熱對流降雨增多擴大，未來可持續觀察。

林孝儒指出，本周太平洋高壓西伸至台灣附近的勢力還算強，台灣受熱帶系統直接影響機會比較小，暫時不用太過於擔心。

今起天氣持續炎熱，中南部山區午後要留意短暫雷陣雨。林孝儒指出，今至周五台灣各地受太平洋高壓東南風環境影響，氣溫持續炎熱，高溫容易達36度或以上。尤其背風面西部，因沉降增溫效應，不排除有37-38度可能，務必做好防暑降溫防護措施。

降雨方面，林孝儒指出，除迎風面花東至恆春半島不定時有迎風地形降雨，大部分降雨主要來自於午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨，預測主要集中在風速較弱的桃竹苗至中南部山區，雷陣雨持續時間短，但有時雨勢較大，並可能伴隨雷擊，前往山區活動者需提高警覺。

南海 颱風

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