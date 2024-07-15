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林宗範牽亡歌 登巴黎文化奧運

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
現象級音樂劇「勸世三姊妹」的牽亡歌陣，幕後指導是林宗範，奧運期間將代表台灣在巴黎文化奧運園區表演。圖／躍演提供
現象級音樂劇「勸世三姊妹」的牽亡歌陣，幕後指導是林宗範，奧運期間將代表台灣在巴黎文化奧運園區表演。圖／躍演提供

巴黎奧運即將揭幕，除體育選手，台灣還有一批「文化選手」正加緊排演，林宗範的風中燈牽亡歌團是其中之一。此表演融合恆春民謠與台南道地牽亡歌，奧運間將代表台灣在巴黎文化奧運園區表演。作為牽亡歌最重要的現代牽引人，林宗範讓牽亡歌從葬禮走進音樂劇、再走上國際。

林宗範從小就喜歡演奏月琴。高中時為了考街頭藝人證照和牽亡歌團有交集，受邀加入歌團。在民間的牽亡歌陣中，今年卅四歲的林宗範是「少年仔」，卻因對傳統文化的執著和創新觀念，對現代表演藝術打開大門，吸引壞鞋子舞蹈劇團、躍演劇團等向他拜師學藝，最終打磨出現象級音樂劇「勸世三姊妹」。

以牽亡歌為劇情主軸的「勸世三姊妹」，五月再度啟動巡演時，近三萬張票券一日內售罄；就連劇中改編自牽亡歌的樂曲，也成為各大音樂祭的當紅曲目。作為該劇幕後指導的林宗範，也成為台灣傳統文化「牽亡歌」和新世代連結的媒介，甚至受邀代表台灣參加巴黎文化奧運。

林宗範表示，許多在牽亡歌陣工作多年的阿姨，聽到牽亡歌將登上巴黎文化奧運國際舞台，都感到很光榮。他這次為巴黎奧運設計的牽亡歌強調「原汁原味」，幾十年前的口白、老韻與身段搬到花都。林宗範還透過擲筊得到「戲曲之神」田都元帥的同意，將帶元帥神像一起搭機到巴黎，他甚至特製一批香火袋準備做「文化交流」。

傳統文化 巴黎奧運 音樂劇

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