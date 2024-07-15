原家中心納社安網 挨批負向福利

全國六十六處原鄉與都會型原住民族家庭中心，針對部落、移居市區的原住民提供家庭、家暴性侵諮詢及就業職訓服務，協助轉介社福資源，不過，衛福部將於明年起將原家中心納入社會安全網計畫，成為「原民區的社福中心」，不少社工對此感到擔憂，學者更直言，此變革將讓部落更依賴國家，失去自我解決問題能力。

衛福部社家署代理署長張美美表示，考量原住民族文化、生活習俗、語言具特殊性，衛福部去年十一月與原民中心討論後決議，將原家中心定位為「部落的社福中心」，未來原家社工處理脆弱家庭時，辨識指標、評估工具等，均與社福中心相同。社家署將於九月起舉辦共識營，協助訓練社工人員。

衛福部今年五月十五日向行政院提出「強化社會安全網計畫修正內容」，接受中央補助、委託民間團體設置的六十六處原家中心，明年起將改由中央直接委託民團進用社工執行個案、團體、社區工作及宣導講座，社工人數維持二二三人不變，並將以二原家設置一名督導為原則，巡迴督導業務。

一位不具名的都會型原家中心社工表示，原家中心業務眾多，未來若加入脆弱家庭業務，恐會降低團體工作量能。此外，都會型原家中心社工很難在市區找到族人，必須長期駐點檳榔攤、卡拉ＯＫ等場所，才能找到需要服務的個案，絕非一般社工所能勝任，「必須聘請原住民族志工，自己人才能打入自己人的圈子。」

政治大學社工系教授王增勇表示，原家中心應納入社安網成為「網中網」，並非將其消滅，原家中心有其獨特性，應繼續揮文化轉譯、福利橋接等功能，與具公權力的社福中心合作，提供原住民族服務，而非直接把原家中心變為原民地區的社福中心。

他說，以一般社福模式取代原家中心，原住民族集體性不被重視，逐漸形成「文化殖民」效果，削弱部落自我解決問題的能力，讓部落功能萎縮，鄰里之間不再互相照顧，對原住民而言是「負向福利」。

原民會主委曾智勇表示，原家中心將參照社會福利服務中心需求評估指標，社工人員在考量文化特性差異性下，評估原住民族脆弱家庭需求進行處遇及提供服務，不會影響原家中心發展具文化特色服務的在地服務。他說，原民會將持續努力，透過原家中心服務轉型，強化並建構原住民族社會安全網，確保原住民族脆弱家庭都能盡量即時得到應有的關懷和支持。