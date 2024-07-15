水喝不夠 酷夏腦中風、心梗不少

許多人將腦中風與寒流聯想在一起，但酷夏也是腦中風危險季節。腦中風學會理事長、新光醫院腦中風中心主任連立明表示，最近收到多名腦中風、心肌梗塞等高齡重症患者，擠爆加護病床，致病原因都是飲水量不足，以致血液黏稠，增加腦中風機率。

連立明指出，腦中風病人多好發於冬季，但在夏天心血管疾病患者也不少，原因為高溫炎熱，如果喝水不夠，體內水分容易快速蒸發，導致脫水，一旦血液黏稠，腦中風機率就會大幅增加。

國泰醫院心臟加護病房主任張釗監指出，夏天高溫，必須多補充水分，否則血液容易變得黏稠，進而產生血栓，形成心肌梗塞，或脫水，造成心律不整或心臟衰竭。三高和肥胖是誘發心血管疾病危險因子，建議這類高風險族群務必多補充水分或電解質飲品，發現尿液顏色為深黃色，盡快補水。

至於主動脈剝離，高雄榮總心臟血管外科主任吳介任表示，主動脈剝離最常發生在秋冬季節，但酷夏也常見案例，病人常在早上出現心臟不適症狀，但遲遲不願就醫，等到晚上睡覺前，症狀加劇，才緊急送醫。

吳介任指出，高血壓病史者應每天測量血壓，按時服藥，控制血壓，一旦胸部瞬間劇烈悶痛，有如「胸口壓大石、心臟被撕裂」感覺，甚至腹痛或中風時，都可能是主動脈剝離，必須盡速就醫。

急性主動脈剝離為複雜且致死率高的心血管疾病，病人發病後，如未獲得適當處置，每小時增加百分之一死亡率，約百分之五十的病人在送達醫院的廿四小時內死亡，百分之七十一在二個月內死亡，如能及早手術治療，才能提高活命的機會。