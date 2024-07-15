與死神賽跑 跨院合作搶救腦中風

衛福部統計，近十年來，腦血管疾病為國人十大死因第二至第四位，每年約一萬多人因此死亡；這也是造成神經功能障礙、失能殘障的主因。為搶救腦中風、急性主動脈剝離等危急個案，健保署七月一日起擴大試辦「跨院合作照護計畫」，實施醫療院所轉送及救治病人獎勵等措施，試辦半年估計可多挽救一千名心血管急重症患者生命。

「主動脈剝離手術及腦中風經動脈取栓術病人跨院合作照護計畫」在高屏地區執行五年，成效卓著。高雄榮總心臟外科主任吳介任表示，計畫施行前，主動脈剝離病人需轉院時，受限其他醫院加護病房滿床或醫師正在手術等因素而無法及時轉送、及時治療，透過跨院合作照護計畫，高雄市各醫院共同參與「緊急醫療資訊整合中心」平台，由心臟外科主任安排，即可短時間內轉送病人。

健保署醫務管理組長劉林義表示，主動脈剝離、腦中風等患者常被送至鄰近醫院治療，但規模較小的醫院常無法手術，必須將患者轉送至區域醫院或醫學中心，計畫施行後，主動脈剝離病人二小時以內轉出，醫院可獲二萬元獎勵，接受病人轉入的醫院獎勵九萬元，腦中風病人一小時內轉出獲二萬元獎勵、轉入醫院則獲三點五萬元。此次編列腦中風經動脈取栓術一點二七億元、主動脈剝離手術八一○○萬元，總共二點○八億元擴大至全國醫療院所試辦六個月，正接受各醫院申請。

親友發生心血管急重症該如何處置？雙和醫院副院長陳龍指出，如果有人突然倒下仍有意識時，建議做「微笑、舉手、說你好」等動作，手舉不起來、微笑不對稱、口齒不清就應判斷為腦中風；坊間「中風用針扎手指放血」作法千萬不要嘗試，針扎手指產生劇痛可能造成血壓飆升，導致病情惡化。另外，緊急撥打一一九搶救，不要自行就醫，以雙和為例，急診室收到救護車訊息就會先空出電腦斷層檢查室以利快速研判病情，病人自行就醫，醫院無法提早因應，恐延誤黃金治療時間。

臨床顯示，腦中風患者若未及時治療而造成身體殘障，一年醫療費用約需十至廿萬元，居家照顧費用每年達五十至一百萬元，健保擴大跨院合作照護計畫積極搶救病人，減少身體障礙及居家照顧等經濟負擔。