救救腦中風、主動脈剝離 衛福部7月起試辦全國照護計畫

腦中風、急性主動脈剝離病情危急，為搶救病人生命，衛福部健保署7月1日起試辦「跨院合作照護計畫」，共編列2.08點億元，為期6個月，增加醫療院所轉送及救治病人獎勵措施，預估今年救治腦中風患者可較去年增加900多人、主動脈剝離患者增加40多人。醫師表示，試辦計畫上路，病人更可獲得及時治療，降低腦中風後失能及主動脈剝離死亡風險。

衛福部近十年統計，腦血管疾病列為國人十大死因第2至第4位，平均每年約有1萬多人死亡。腦中風學會理事長連立明表示，健保署於去年11月針對腦中風患者機械取栓治療給付，由原先8小時內放寬至24小時，預估去年新制上路，每年取栓治療增加411人。

但對腦中風病人來說，最憂心的是，存活後通常會留下不同程度的神經功能障礙，失能後遺症更是我國成人殘障的主因之一，造成病人與照顧者負擔，嚴重影響生活品質。連立明說，學會預估腦中風能及時治療，加速病人恢復速度，回到獨立生活的狀態，降低身體殘障的機會，每年減少約3分之1、137名身障病人。

連立明指出，腦中風若未及時治療，造成身體殘障，估計病人1年醫療費用約需10至20萬元，居家照顧費用每年50萬至100萬元，且身障造成的工作年薪損失，平均為66萬，如今擴大「跨院合作照護計畫」，搶救病人避免身體障礙，減少醫療、居家照顧或失去工作的經濟負擔。

衛福部雙和醫院副院長陳龍表示，民眾突然倒下，如果還有意識，應立即做「微笑、舉手、說你好」動作，如果手舉不起來、微笑不對稱、口齒不清應是腦中風，因心肌梗塞病人恐無法做出動作，並立即撥打119送醫；但坊間常有中風用針扎手指放血的作法，此時千萬不要這樣做，因用針扎手指很痛，若造成病人劇痛血壓飆升，當是出血性腦中風時，恐致病情惡化，不利搶救。

陳龍指出，以該院為例，當救護車救治腦中風病人，醫院急診即時訊息就會顯示，往往病人約6分鐘後送到醫院，此時醫院的電腦斷層檢查室會空出10分鐘，方便病人檢查，快速研判病情進行治療，如果是病人自行就醫，不僅需要等待交通號誌紅綠燈，且醫院無法提早因應，恐延誤黃金治療時間。

健保署醫務管理組長劉林義說，「主動脈剝離手術及腦中風經動脈取栓術病人跨院合作照護計畫」，如腦中風病人會先送至鄰近醫院治療，但醫院可能無法手術，而透過轉診平台即時傳遞病患資訊，將患者轉送至區域醫院或醫學中心執行取栓手術。此計畫於高屏地區執行多年，成效顯著，今年7月1日起擴大至全國醫療院所試辦，目前正接受各醫院申請計畫。

劉林義說，健保署編列腦中風經動脈取栓術1點27億元、主動脈剝離手術8100萬元，爭取病人的黃金治療時間，試辦計畫獎勵機制為，包括將主動脈剝離病人於2小時以內轉出治療，醫院可獲2萬元獎勵，接受病人轉入的醫院獎勵9萬元；腦中風病人1小時以內轉出，醫院獲2萬元獎勵，接受病人轉入醫院則獲3.5萬元。

連立明說，救治腦中風、急性主動脈剝離病人的醫療團隊為24小時待命，健保署給予額外預算，讓醫師、護理師、放射師等團隊成員獲得應有獎勵挹注，讓健保資源往治療急重症病人挪移。

高雄榮總心臟外科主任吳介任說，高屏地區執行跨院合作照護計畫約已5年，並由高榮開始，而未執行計畫前，主動脈剝離病人需轉出至其他醫院，受限其他醫院加護病房滿床或醫師正在手術等因素，無法及時轉送，病人須待在吵雜的急診室，無法及時治療，如今透過跨院合作照護計畫，高雄市各醫院共同參與「緊急醫療資訊整合中心」平台，由心臟外科主任安排即可短時間內轉送病人。

吳介任說，各醫院利用資訊整合中心，只要有醫院提出需求，可以收治病人的醫院即可回覆，讓病人轉送至其他醫院的手術室開刀，或送至加護病房及時獲得治療。112年統計，高屏地區主動脈剝離手術病人共165人，其中，高雄市內醫院轉送病人為40人次，屏東轉送至高雄為24人次，幾乎沒有病人轉送至其他縣市治療，有別於未實施前，約1成病人需轉送至其他縣市。

健保署統計，醫院向健保申請腦中風經動脈取栓術病人給付，110年1912人、111年1983人，112年2399人；急性主動脈剝離手術患者為110年858人、111年926人，112年1004人，兩者人數都有明顯上升，顯見治療重要性。劉林義說，跨院合作照護計畫試辦上路後，今年預期救治更多病人，腦中風患者達3321人、主動脈剝離1045人。