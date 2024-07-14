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華航台北-西雅圖航班今復航 明年交新機可望增每日1班

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航今於西雅圖登機門設置西雅圖打卡背板，吸引旅客拍照留念。記者周湘芸／攝影
華航今於西雅圖登機門設置西雅圖打卡背板，吸引旅客拍照留念。記者周湘芸／攝影

華航空台北-西雅圖航班今晚復航，為華航往返美洲的第6個直航據點，今於桃園機場登機門舉行慶祝活動與旅客同樂，氣氛熱絡。華航董事長謝世謙表示，西雅圖是台灣到美國最近的航點，是重要的門戶城市，現每周飛航5班，華航已經訂購24架波音787，明年陸續交機可望增至每日1班。

看準台美旅遊市場熱絡，加上東南亞轉機客助攻，今年夏季多家航空公司布局西雅圖航線，華航今天晚間11點30分復航台北-西雅圖航班，華航董事長謝世謙、總經理高星潢、桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、美國華盛頓州政府駐台辦事處蔡宜玲、美國國家旅遊局台灣地區代表羅世玟皆出席開航儀式。

台北-西雅圖航班今共306名旅客搭乘，班機近9成滿，1名劉姓旅客表示，與太太慶祝結婚16周年，這次與家人一同到西雅圖旅遊，過去沒有直飛航班，到舊金山轉機至少要多6、7小時的時間，今年陸續有多家航空開航，能省下不少時間，由於本身是華航會員，因此首選華航航班搭乘。另1名10歲劉姓旅客表示，這次是第一次到美國，趁著暑假與父母到西雅圖找朋友玩，預計停留10天。

華航董事長謝世謙表示，此次西雅圖航線是復航，並非首航，華航曾在2004年飛過西雅圖航線，後來因為油價飆漲，於2008年短暫停航，一停就停了16年。西雅圖是台灣到美國最近的航點，往北飛11.5小時就可抵達，且西雅圖位在華盛頓洲，可以轉機至50個航點，是重要的門戶城市，現在每周飛航5班，希望未來能達到1天1班。

謝世謙也說，由於飛機製造商無法如期交機，航空業現在最頭痛就是運能不足，租機市場也是供不應求，製造商透露從明年算起，至少還要3年才能解決，華航已經訂了24架波音787，明年陸續交機可於幾個重要航點增班，其中也包含台北-西雅圖航線。

華航表示，布局西雅圖是拓展北美市場的重要一步，西雅圖是太平洋西北區域的重要貿易門戶，也是亞洲銜接美國最近的轉機航點，極具商務差旅市場開發潛力。華航台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航5班，以A350-900 客機執飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。

華航今於西雅圖登機門設置西雅圖打卡背板，並提供咖啡可麗露、咖啡凍及各式美式小點心，吸引旅客拍照、享用。桃園機場也以灑水儀式進行祝賀，機上也發放限量慶祝禮包，包括A350西雅圖直飛紀念銘版飛機模型、具西雅圖元素的旅行斜背袋、旅行頸枕及動物旅人行李綁帶。

華航台北-西雅圖航班發放限量慶祝禮包，包括A350西雅圖直飛紀念銘版飛機模型、具西雅圖元素的旅行斜背袋、旅行頸枕及動物旅人行李綁帶。記者周湘芸／攝影
華航台北-西雅圖航班發放限量慶祝禮包，包括A350西雅圖直飛紀念銘版飛機模型、具西雅圖元素的旅行斜背袋、旅行頸枕及動物旅人行李綁帶。記者周湘芸／攝影
華航董事長謝世謙、總經理高星潢、桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、美國華盛頓州政府駐台辦事處蔡宜玲、美國國家旅遊局台灣地區代表羅世玟皆出席開航儀式。記者周湘芸／攝影
華航董事長謝世謙、總經理高星潢、桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、美國華盛頓州政府駐台辦事處蔡宜玲、美國國家旅遊局台灣地區代表羅世玟皆出席開航儀式。記者周湘芸／攝影
華航今於台北-西雅圖登機門設置西雅圖打卡背板，並提供咖啡可麗露、咖啡凍及各式美式小點心。記者周湘芸／攝影
華航今於台北-西雅圖登機門設置西雅圖打卡背板，並提供咖啡可麗露、咖啡凍及各式美式小點心。記者周湘芸／攝影

桃園機場 華航 西雅圖

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