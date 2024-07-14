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113年藥事報導獎 聯合報「藥師防疫英雄的日常」獲特優

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
聯合報長期關注藥師辛勞與權益，進行「藥師防疫英雄的日常」系列報導，訪談十多位藥師，從新冠疫情期間至後疫情時代，藥師站在第一線把關民眾健康。由衛福部食藥署長莊聲宏（左三）頒獎得獎者為李樹人（左四）、賴昀岫（右二）、廖靜清（右一）、李青縈（左一）、、鄒尚謙（右三）、林琮恩（右四）、沈能元（左二）。圖／藥師公會全聯會提供
聯合報長期關注藥師辛勞與權益，進行「藥師防疫英雄的日常」系列報導，訪談十多位藥師，從新冠疫情期間至後疫情時代，藥師站在第一線把關民眾健康。由衛福部食藥署長莊聲宏（左三）頒獎得獎者為李樹人（左四）、賴昀岫（右二）、廖靜清（右一）、李青縈（左一）、、鄒尚謙（右三）、林琮恩（右四）、沈能元（左二）。圖／藥師公會全聯會提供

新冠疫情期間，藥師不眠不休，配合政府口罩實名制、發送快篩試劑等防疫工作，後疫情時代又面臨缺藥議題，在第一線承受民眾的不滿，扮演維護國人健康的重要角色。聯合報與聯合新聞網以「藥師防疫英雄的日常」、「少子化x高齡化 社區藥局拚轉型」，凸顯藥師堅守崗位的可貴，獲「113年台灣藥事報導獎」平面媒體組特優及優勝。  

藥師公會全聯會今天舉辦第15屆第3次會員代表大會，特別頒發「113年台灣藥事報導獎」。晚會由藥師公會全聯會理事長黃金舜主持，除了頒發台灣藥事報導獎，也表揚資深藥師，肯定獲獎者對台灣藥事服務長期付出與貢獻。

聯合報長期關注藥師辛勞與權益，進行「藥師防疫英雄的日常」系列報導，訪談十多位藥師，從新冠疫情期間至後疫情時代，藥師站在第一線把關民眾健康。得獎者為李樹人、賴昀岫、廖靜清、陳雨鑫、李青縈、王勇超 、鄒尚謙、林琮恩、潘奕言、王慧瑛、劉懿萱、沈能元、閻廣聖、魏忻忻。

聯合報記者賴昀岫以「少子化x高齡化 社區藥局拚轉型」個人獲得平面媒體組優等，聯合新聞網「曾因爭取『醫藥分業』被查水表 黃金舜：藥品應有獨立預算」獲得佳作，得獎者周佩怡、韋麗文、蔡怡真、蘇湘雲。

其他平面媒體組，優等：三立新聞網「缺藥系列報導」，佳作：常春月刊「黃金舜 醫藥分業關鍵推手」、TVBS健康2.0「熱血藥師李志浩助老婦揪出胃癌！藥局變身諮詢站 寧不賣藥護民眾健康」。

聯合報記者賴昀岫（右）以「少子化x高齡化 社區藥局拚轉型」個人獲得平面媒體組優等。圖／藥師公會全聯會提供
聯合報記者賴昀岫（右）以「少子化x高齡化 社區藥局拚轉型」個人獲得平面媒體組優等。圖／藥師公會全聯會提供
聯合報長期關注藥師辛勞與權益，進行「藥師防疫英雄的日常」系列報導，訪談十多位藥師，從新冠疫情期間至後疫情時代，藥師站在第一線把關民眾健康，今由衛福部食藥署長莊聲宏（左）頒獎，得獎者李樹人代表受獎（右）。圖／藥師公會全聯會提供
聯合報長期關注藥師辛勞與權益，進行「藥師防疫英雄的日常」系列報導，訪談十多位藥師，從新冠疫情期間至後疫情時代，藥師站在第一線把關民眾健康，今由衛福部食藥署長莊聲宏（左）頒獎，得獎者李樹人代表受獎（右）。圖／藥師公會全聯會提供

口罩 實名制 疫情 藥局

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