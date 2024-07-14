打破原廠藥迷思 藥界盼處方箋成分名取代商品名

近年缺藥頻傳，藥界指出大多有替代藥品，呼籲民眾棄品牌迷思，藥師公會全聯會倡議台灣跟上國際腳步，醫療單位開立的處方箋以成分名取代商品名，以利打破「原廠藥」迷思。

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今天在晚宴致詞表示，多數國家醫療單位開立處方箋上不會寫出商品名，「學名藥寫成分就好」，但台灣卻採取處方箋皆以商品名為主，只要單一產品缺貨，就容易出現明明有同成分、同劑量替代藥，但民眾卻不願意使用。

黃金舜以過去曾出現缺貨的「普拿疼」為例，他說，普拿疼是鎮痛、解熱劑，成分是乙醯氨酚，多達10多種可替代品項。若處方箋上寫的是「普拿疼」，而非「乙醯氨酚」，一旦普拿疼缺貨，藥師就難以調劑，呼籲台灣跟上國際腳步，醫療單位開立的處方箋以成分名取代商品名。

黃金舜表示，通常寫出商品名藥品是原廠藥，藥價不低，是造成台灣健保藥價花費高達新台幣2400多億元的原因之一。美國藥品協會2021年起要求醫療機構處方箋必須以學名藥、生物相似藥為主，當年度64億張處方箋，9成開立學名藥、生物相似藥，年省3700多億美元。

黃金舜認為，台灣健保問題在於看病非常容易又便宜，台灣民眾1年看病平均17次，先進國家才7次，「台灣人的身體有這麼不好嗎」，處方箋成分名取代商品名不涉及修法，據悉，衛福部預計10月起從牙醫開始推動，希望推動腳步加快，積極改革，讓健保永續經營。

針對最近有社區藥局反映「徵不到藥師」，只好採取不接處方箋的措施應對。黃金舜說，大規模連鎖藥局福利較好、年薪高，暫無招募不到員工問題，甚至連大醫院藥局都隨著調薪，已逐漸改善缺人狀況；主要是傳統小型藥局利潤有限，薪資未提升，聘人較辛苦，確實可能逐漸萎縮。