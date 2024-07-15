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健康你我他／退休元年 健康仍需加強

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）
連續三年，我再一次完成退休力測驗。圖／劉惠玲提供
連續三年，我再一次完成退休力測驗。圖／劉惠玲提供

連續三年來，我再一次完成退休力測驗，認真讀題誠實作答，結果測出的數據，真正反映了我的現況，但是否符合老齡化社會的規畫？而且為人生後半段負起責任？

比較前兩年數據，我在健康及財務方面均有進步，因為瞭解了自身不足部分，戮力改善缺乏的條件，以期順利達成退休準備。

但是健康方面仍有進步的空間，我有代謝症候群的慢性病史，除了三個月一次抽血檢查，醫囑吃藥控制代謝問題外，每周三次快走一小時以上，達到心跳加速至喘息程度的有效運動，目前曾經偏差的指數都回歸正常，健康分數比去年改善，最令我感覺欣慰。

今年是我的退休元年，回顧在工作領域兢兢業業超過40個寒暑，終於盼來即將解甲歸田的退休生活，如何能使退休變得有意義？自問退休力條件，是否已為自身準備齊全？

我在知道將屆齡退休前，其實心裡已開始自律且健全身心的規畫，當我少了朝九晚五多了閒適時間，我計畫從事想學習的才藝與想去的地方，當然需要擁有強健體力、許可的財務、永保好奇心及社會高度連結性，作為去從事活動的基礎後盾，才是真本事，希望今年的測驗成績可以年年維持。

人生 年改 財務

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