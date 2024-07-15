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夏日泌尿道感染增加 該怎麼多喝水?

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導
錯誤喝水3迷思 製表／廖靜清 圖／聯合報提供
錯誤喝水3迷思 製表／廖靜清 圖／聯合報提供

你有觀察過自己的小便嗎？如果顏色變深，代表尿液太濃，大多是因為水分攝取不足；如果是運動後尿液呈現深黃，趕快補充水分即可恢復正常。書田診所泌尿科主任周固表示，正常情況下，尿液為透明、淡黃色，若發黃混濁，且伴隨頻尿、灼熱，甚至是發燒、腰腹痛、血尿，小心是泌尿道感染。

夏天到了，泌尿科門診的女性患者增加，多主訴小便不舒服。周固指出，天氣炎熱加速排汗，會導致尿量減少，細菌易停留在私密處，建議多喝水增加排尿量及次數，把細菌排出體外，同時減少細菌在膀胱內滋長的機會。

該怎麼多喝水？周固說，成年人一天所需的喝水量，以體重x30cc計算，以50公斤女性為例，最少需要喝水1500cc，若再加上汗水蒸發，建議喝足2000-2500cc。然而，每個人需要的喝水量不盡相同，從事戶外工作者或運動員，因水分大量流失，補充水分應增為2倍。

有些人為了怕喝水量不足，購買2公升的大水壺，但可能到了下班時間還沒喝完，一次豪飲光。周固強調，「少量多次」平均分段攝取水分，才能讓身體維持恆定，一次灌進500㏄以上，會把胃撐壞，並改變腸胃道的酸鹼平衡，且喝水過量反而頻尿，身體流失更多水分。

氣泡水正夯，有汽水口感卻沒有糖分、零卡無負擔，不少人視為飲水新選擇。周固提醒，氣泡水含有碳酸氣體，胃不好的人不適合飲用，易有脹氣、消化不良、引起胃食道逆流等症狀。

喝水不足除了泌尿道感染，出現脫水、中暑等現象，還容易產生結石。據統計，國內每10人就有1人有結石問題，夏天是泌尿道結石好發季節，周固說，多喝水可以稀釋尿液、防止結石形成。如果結石造成尿路阻塞，會發炎、傷害腎臟，靠飲食及飲水已經無法改善，要盡快尋求專業醫師協助治療。

泌尿科 運動 頻尿

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