健康名人堂／全民健保的財務缺口有多大？

新上任的衛福部長邱泰源日前在朝野協商「健保法第六十二條修正案」，商討如何保障健保點值時，公開表示，「為不增加民眾負擔，明年不調漲保費」，但承諾一年內讓各界滿意。

在此同時，醫藥界在討論「癌症新藥基金」時，許多與會者突然間發現「百億新藥基金」，光肺癌一項就不夠支付。根據癌症希望基金會董事長王正旭醫師（現任立法委員）估計，肺癌所有新藥納入給付就需要七百億。而日前邱部長才表示「三年內」才可以達到「癌症新藥基金」百億的規模。

新政府低估健保問題

從這幾則新聞觀察，新政府完全低估了全民健保的問題所需要的財務規模。

首先，根據衛福部估計，全民健保如果保障點值每點0.95元，每年需要七百億，保障每點一元則超過一千億，所以衛福部認為不可行。但邱部長公開說，他一年內保證點值會讓各界都滿意。所以，衛福部已經有錦囊妙計，在不調漲保費的情況下，讓點值可以至少保持在「一定的水準」。

剛好前幾天，國內兩大公立醫院院長，台大吳明賢與台北榮總陳威明共同呼籲，雖然不贊成保障「每點一元」，但是至少也要有0.9元，最好能達到0.92或0.95元，這兩大龍頭醫院院長的意見通常上達天聽，且讓我們拭目以待。

救命新藥仍無法納保

但是不論邱部長口袋裡有何妙招，且明年點值讓大家都滿意了，還是沒有解決台灣許多「不太新」的新藥，在國際間上市好幾年，療效也非常明確，甚至可以把癌症變成慢性病，或過去無法治療的疾病變成可以治癒，前者如第三代肺癌標靶療法的泰格莎，自費一個月高達十二萬。

但健保財源不足，兩年前開始限縮給付，只給付「轉移到腦部」的病患。如今，台灣的腫瘤科醫師看病時都要「私下了解」病人是否「付得起一個月十二萬的藥費」，如果很明確知道病人家庭環境是負擔不起的，那就「乾脆不要跟家屬提」，以免造成不必要的心理負擔。反正醫師說沒藥醫了，大家平平靜靜地跟病人說再見，家屬怎麼會知道「只要我付得起，我們的家人可以多活多少年？」

另一個例子，是可以治療糖尿病引起的腎臟病，Kerendia（可申達）、Forxiga（福適佳）和Jardiance（恩排醣），健保都因為財源不足而不納入給付。

新醫療科技是大缺口

但是我們不是說慢性腎臟病如果可以預防或延緩洗腎，不但病人的健康水準及生活品質更佳，還可以減少洗腎的費用，一舉兩得？ 所以，比全民健保點值更大的財務缺口，是新藥與新醫療科技（其實很多已經不新）。

所以，不論邱部長有什麼「魔法」，如果維持現在「所有國際間已經明確療效的藥品，我們全民健保還是限縮給付（根據癌症基金會的統計，癌症要平均只給付了30%）」，那麼我們的健保就繼續朝「保小不保大」前進；然後再本末倒置，希望用商業保險來補全民健保，試問：有哪種商業保險可以負擔全民健保這麼大的風險，而還可以用這麼低的保費？我們怎麼會認為廿幾年來增加了這麼多新藥，許多疾病，B肝、C肝、癌症都變成慢性病，而保費不需要漲？

新政府如果還是這麼想，賴總統的「健康台灣」，應該只是口號而已。