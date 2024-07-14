「台灣電影週」首度登陸南韓首爾 介紹多元台影魅力

文化內容策進院今年首次在韓國首爾舉辦「台灣電影週」活動，邀請韓國專業策展人選片，希望除了韓國觀眾熟知的青春愛情類型外，能介紹更多具台灣本土文化、特色魅力的電影作品給韓國觀眾與影視從業人員。

文策院12至14日於首爾弘大商圈一帶電影院舉辦「台灣電影週」活動，播映「車頂上的玄天上帝」、「返校」、「哈勇家」、「周處除三害」、「千禧曼波」4K修復版、「愛是一把槍」、「青春18x2 通往有你的旅程」等7部作品，並請到曾任「千禧曼波」美術指導、與導演侯孝賢多次合作的「車頂上的玄天大帝」導演黃文英，以及「哈勇家」導演陳潔瑤舉辦映後座談會，與觀眾交流。

這次活動由2007年起就在海內外知名影展工作，曾任釜山影展、紅海影展策展人，現任首爾獨立影展策展人的韓國資深電影人金泳佑擔綱策展。

從業之初就相當喜歡台灣電影，也透過影展工作接觸大量亞洲電影作品的金泳佑接受中央社訪問時表示，在韓國只要是喜歡電影的人，幾乎都會喜歡台灣電影，電影圈也深受在韓國被稱為「新浪潮」的台灣新電影影響；另一類喜歡台灣電影的族群，則是為台灣青春愛情電影中特有的感性著迷。

透過這次電影週放映，主要希望能讓韓國觀眾看見更多逐漸成熟的台灣電影作品，選片時特意挑選許多類型片，也考量性別、歷史文化等多種角度呈現；藉由「千禧曼波」4K修復版，也請到深受名導侯孝賢影響，扮演連接台灣新電影與近代電影橋梁角色的導演黃文英參與兩場映後座談，成為韓國觀眾深入了解台灣電影的好機會。

金泳佑指出，韓國各種類型片都拍得很多、技術也很好，觀眾標準自然也高，但台灣作品有種特有的感性、溫度與氛圍，是韓國人比較難模仿的，特別吸引韓國觀眾。

這次電影週放映的「車頂上的玄天上帝」內容涉及台灣民間信仰，「哈勇家」、「返校」等則是以原住民文化或台灣歷史背景為基礎，都相當具有台灣在地特色，金泳佑說，除了商業電影，更希望可以讓韓國觀眾看到這種實際在台灣發生的，展現台灣主體性、歷史文化的作品。

他也說，韓國人對歷史脈絡的理解度很高，對台灣歷史的了解也比想像中更多，加上原本文化背景就相似，觀看這類作品時並沒有什麼障礙。

首次台灣電影週期間進行的3場映後座談上，都能看到現場觀眾踴躍發問，讓黃文英與陳潔瑤都稱讚「看得很細」，先前曾在韓國富川國際奇幻影展放映作品的陳潔瑤也大呼，早知道韓國觀眾反應那麼踴躍，就應該爭取更多交流的機會。

文策院表示，希望藉這次活動向韓國影視業界及觀眾引介當代台灣電影多元類型、中青世代創作者及影星，擴大台灣影視作品在韓知名度與影響力；同時也與全球其他城市的台灣電影週串聯，接力將台片推出海外。