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未來一周「上午熱薯人、下午雷陣雨」降雨區出爐 大台北飆37度高溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預報員官欣平表示，受到暖氣團影響，高壓籠罩，明天至周六晴朗，大台北、中南部局部地區易有37度以上高溫。記者曾原信／攝影
中央氣象署預報員官欣平表示，受到暖氣團影響，高壓籠罩，明天至周六晴朗，大台北、中南部局部地區易有37度以上高溫。記者曾原信／攝影

未來1周天氣仍維持「上午熱薯人；下午雷陣雨」的天氣型態，中央氣象署預報員官欣平表示，受到暖氣團影響，高壓籠罩，明天至周六晴朗，大台北、中南部局部地區易有37度以上高溫。明天降雨較少，周二起水氣漸增，西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

根據氣象署網站，今天最高溫出現在屏東縣三地門38.4度，其次為新北市三峽38.3度，其他地區包含嘉義市東區38.2度、苗栗縣後龍38度。

氣象署表示，明天各地天氣高溫炎熱，新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、嘉義縣為黃色燈號。

官欣平說明，未來1周隨著太平洋高壓逐漸北移，環境風向為偏東南風，西半部易有背風沉降造成局部高溫，另受到高壓影響，白天晴朗無雲，陽光直射增溫快，而台灣附近受一股暖氣團影響，氣溫也相對較高，上述多重原因導致未來1周將持續悶熱的天氣。

降雨部分，官欣平表示，明天降雨範圍較少，午後中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率；周二至周日（16至21日）水氣漸增，西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率。

颱風部分，官欣平指出，目前在南海的熱帶性低氣壓結構非常鬆散，未來將朝中南半島前進，很快就會碰到陸地，預估沒有發展機會；台灣仍受高壓籠罩，因此熱帶低壓的水氣也沒機會移入台灣。

官欣平說，目前各國模式預測，在南海至菲律賓東方海面都是適合熱帶系統發展的環境，預估未來1至2周將陸續有熱帶低壓生成，只是位置及時間不定，需要持續觀察。

官欣平表示，未來1周台灣附近高壓偏強，就算低壓帶中有熱帶系統生成、發展，預估直接影響台灣的機會並不高。

未來1周天氣仍維持「上午熱薯人；下午雷陣雨」的天氣型態。圖／氣象署提供
未來1周天氣仍維持「上午熱薯人；下午雷陣雨」的天氣型態。圖／氣象署提供

氣象署 高溫

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