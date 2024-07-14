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「KNY地震速報」App iOS終於也能下載 想提前收警報這幾個設定記得全開啟
許多Android系統用戶已經使用多年的超好用地震預報App「KNY地震速報」，近期終於上架iOS系統，最近地牛似乎又蠢蠢欲動，iPhone用戶們趕快跟著下載、設定起來！
有別於Android版本除了地震預報，還有提供各式氣象相關資訊，iOS版本的「KNY地震速報」功能相對單純，完全針對地震預報而設計，震波到達所在地之前就會提前秀出倒數時間提醒用戶，同時可以顯示預估的強度、規模、震央位置等資訊。
KNY開發者表示，倒數計時功能可幫助用戶將「未知的恐懼」降級成「已知的風險」，進而判斷當下的最佳避難位置或應變措施。
用戶從App Store下載App之後也別忘了先到「設定」中調整地震的通知、警示選項，為了避免警報音過度靈敏，建議可以設定3級震度以上再發出警報語音，並可依照不同震度，自行調整警報音量大小，還可設定是否要同時震動、聲音警示，以及是否自動開啟手電筒，這些功能在夜晚發生地震時，或是對夜間視力、聽力不佳的民眾來說都非常實用。如果是iPhone 14 Pro和後續機型的用戶，也可以設定倒數震波同時顯示在「動態島」和鎖定畫面「即時動態」螢幕上。
如果想知道近期有哪些地震發生，打開「KNY地震速報」內的地震報告，也能看見過去地震歷史紀錄，快速查詢近期地震發生時間、震央位置、地震深度和芮氏規模。
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