台大醫院5大廣播代號曝光 「粉紅色」竟是嬰兒失竊

台大醫院為國內醫院龍頭，每天就診高達一萬多人，許多民眾常在醫院聽到「9595」、「棕色」、「粉紅色」等代號，或是「1號」警戒、「2號」局部應變、「9號」全院應變，如果又加上地點，則形成完整資訊，如「紅色1號西址6西2樓診療室」等。但令人好奇的是，「粉紅色」代號是指什麼？台大醫院表示，「粉紅色」代表的是嬰兒失竊，但經查歷年資料，嬰兒失竊從未發生。

台大醫院於臉書特別由吉祥物醫寶介紹「冷門小知識」廣播代號篇，如「9595」代表有人需要急救，待命的醫護同仁會衝向需要急救的地點幫助病人，記得要讓他們快速地通過哦。而「紅色」為代表有火警警戒，這時候只是代表需要請相關人員去查看，民眾不用太過驚慌，真的需要疏散時本院醫護同仁會協助疏散。

另「橘色」代表毒性化學物質事件，如外面有化工廠發生事件送到台大醫院，會在急診做相關專業的處理。「棕色」代表大量傷患警戒，大量傷患送來時醫院時會啟動讓各單位可以快速地準備應變。「粉紅色」代表有嬰兒失竊：因為嬰兒粉嫩嫩的，是不是很貼切呢？