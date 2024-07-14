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三昧堂10年迴響布袋戲音樂劇 全新戲僅演1場票售罄

中央社／ 嘉義縣14日電

三昧堂連10年推出布袋戲音樂劇，今年全新戲劇「柔琴似水－希望」9月1日將演出1場，甫推出門票就售罄，粉絲敲碗盼加演；三昧堂表示，演出要動員近80名志工協助，工程浩大，只能有1場。

三昧堂創意木偶團自與迴響樂集合作，10年前推出全台首齣無戲台的布袋戲音樂劇後，共製作了「春雨、柔琴似水、神醫墨浪與公孫長歌」等膾炙人口的戲劇，今年再度推出新戲「柔琴似水-希望」，要在嘉義縣表演藝術中心演出，7月初開賣不到6天就沒票了。

三昧堂團長嚴仁鴻今天接受中央社記者訪問時說，因為三昧堂演出者大多為志工，一場音樂劇要動員近80名志工協助，志工都有自己正職，只有週末可以彩排、週日演出，所以只能演出1場。

而且，每尊偶超過12公斤，一場演出將近2個半小時，演出後所有人都接近虛脫，所以無法同一天再演第2場，也沒有錢再請音響及音樂老師演第2場，這絕不是飢餓行銷。

負責設計製作三昧堂精工戲偶的王文志表示，今年剛好是三昧堂與迴響樂集合作的10週年，他希望可以演大場面戰爭戲，所以與徒弟莊謦瑋、王怡文3人花了1年多創作出15尊全新角色加入演出陣容，投入成本超過百萬，而且是在沒有政府補助情況下製作這場戲。

嚴仁鴻說，「柔琴似水－希望」演出內容包含「人和妖」能否和平相處的情節，討論族群共存問題；還有植物人要選擇讓他們自然離去，或以醫學療護讓他們以「只是活著」的形式陪伴家人的劇情，反映現今社會長照議題。

三昧堂是嘉義縣在地布袋戲創作團隊，所有戲偶與演出劇本皆為團隊原創設計，曾代表台灣至德國、英國、法國、日本、荷蘭、馬來西亞、印尼、越南與帛琉等國做文化外交。

布袋戲 音樂劇 馬來西亞

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