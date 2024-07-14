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熱爆！熱浪席捲全台 4縣市飆高溫達38度以上
中央氣象署今天下午3時23分針對全台20縣市發布高溫資訊，高溫橙色38燈號（氣溫38度以上）有4縣市；高溫橙色36燈號有11縣市（連續36度氣溫機率）；高溫黃色燈號5縣市（氣溫達36度以上）。
高溫橙色38燈號：新北市、苗栗縣、高雄市、屏東縣；高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣；高溫黃色燈號：新竹市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣。
氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，今日新北市、苗栗縣、高雄市、屏東縣，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣，有連續出現36度高溫的機率；新竹市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣為黃色燈號。
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