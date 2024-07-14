假車牌氾濫近2年翻倍成長 每天平均6輛車國道趴趴走

假車牌氾濫，根據交通部高速公路局統計資料顯示，行駛在高速公路上被查到的偽造車牌2022年有539輛；2023年有924輛；今年1到5月則有837輛，比去年同期的258輛增加240%、暴增2.24倍，等於每天國道上有約6輛掛違規車牌的車輛趴趴走。

「高速公路有ETC電子收費門架，車子上國道後，超過一定里程就會被篩選規費，不論真假車牌一定會被抓！」高公局業務組長劉逢良表示，AB車在國道上無所遁形，因為不可能同一個車牌，可瞬間移動；例如下午2時出現在桃園，但3分鐘不到的時間卻出現在高雄，因系統自然就會過濾出違規情況。