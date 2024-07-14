快訊

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

刺殺川普槍手曝光！20歲賓州男子連續開火 FBI「震驚」特勤後知後覺

假車牌氾濫近2年翻倍成長 每天平均6輛車國道趴趴走

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，圖為駕駛偽造車牌的駕駛在國道超速被拍下開罰後，害張先生慘接超速罰單。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，圖為駕駛偽造車牌的駕駛在國道超速被拍下開罰後，害張先生慘接超速罰單。圖／張先生提供

假車牌氾濫，根據交通部高速公路局統計資料顯示，行駛在高速公路上被查到的偽造車牌2022年有539輛；2023年有924輛；今年1到5月則有837輛，比去年同期的258輛增加240%、暴增2.24倍，等於每天國道上有約6輛掛違規車牌的車輛趴趴走。

「高速公路有ETC電子收費門架，車子上國道後，超過一定里程就會被篩選規費，不論真假車牌一定會被抓！」高公局業務組長劉逢良表示，AB車在國道上無所遁形，因為不可能同一個車牌，可瞬間移動；例如下午2時出現在桃園，但3分鐘不到的時間卻出現在高雄，因系統自然就會過濾出違規情況。

劉逢良指出，國道上的AB車，一種是掛違法車牌直接上路，超速或被ETC判定異常抓到；一種是掛他人的合法車牌，被拍到後根本不繳通行費，帳算到合法車主頭上，被害車主後來才接到罰單，反映根本沒上國道後申訴才發現。

台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，慘接超速、闖紅燈、闖警方酒駕臨檢站、違停等5張罰單。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，慘接超速、闖紅燈、闖警方酒駕臨檢站、違停等5張罰單。圖／張先生提供

國道 車主 高速公路

延伸閱讀

回響／製造、使用假車牌 交通部：可重罰1.08萬且涉刑法

大違停時代來臨？ 交通部列4點回應「恢復法治」提案

國1北向竹北出口1大貨車衝出邊坡 高公局成立緊急應變小組

南雲交流道僅做半套！ 立委籲交通部加速推動彰南大橋

相關新聞

吃爭鮮「筷子當髮簪還拍照」惹網友怒！業者回應了

被人當髮簪的筷子，你敢用嗎？近日有網友於Threads發布照片，圖中的女子在爭鮮用餐時，將筷子用來固定頭髮，而發文者也表...

假車牌氾濫近2年翻倍成長 每天平均6輛車國道趴趴走

假車牌氾濫，根據交通部高速公路局統計資料顯示，行駛在高速公路上被查到的偽造車牌2022年有539輛；2023年有924輛...

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

長榮航空1架波音777-300ER客機，原先預定從洛杉磯飛往桃園，途中因發生異常，飛行一陣子後轉將返回洛杉磯國際機場。長...

夏天也會心肌梗塞 補水不足易使血液變黏稠

連日高溫，許多民眾不只出現熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭、中暑等熱傷害，心血管疾病患者的發病風險也提升。國泰綜合醫院心血管中心心...

今天爆熱上看38度高溫 氣象署估7月底可能有颱風生成

未來1周天氣主要都是以上午高溫炎熱、紫外線指數偏強，下午注意午後雷陣雨的天氣狀況。中央氣象署預報員官欣平表示，進入7月中...

八大行業闖大學「徵才」 法院裁定不罰警方無奈被打臉

酒店經紀進入大學校園「徵才」，影片在社群平台廣為流傳，引起輿論譁然，校方最終沒有提告，警方僅依社會秩序維護法移送裁處，法院裁定不罰，雖然還可以抗告，但讓外界質疑「難道是鼓勵八大入侵校園？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。