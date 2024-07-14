西雅圖航線助攻 估2024從台灣入境美國近40萬人次

今年從台灣飛西雅圖的航空公司從1家變4家，航班數倍增。美國國家旅遊辦公室（NTTO）預估，今年從台灣入境美國的旅客近40萬人次，約恢復到COVID-19疫情前2019年的78.6%。

西雅圖是目前台灣飛航美國西部最北的航點，長榮航空於1993年率先開航台北-西雅圖，華航曾在2004至2008年營運，今年台灣飛西雅圖的航班爆增，達美航空已於6月7日開航、每週7班，長榮航空6月25日起增至每週10班，華航今天起復飛、初期每週5班，星宇航空預計8月16日開航、初期每週3班，屆時台北-西雅圖增為每週25班，民眾每天至少有3班以上可選擇。

目前，台灣直飛美國的客運航點，美西有洛杉磯（含安大略機場）、舊金山及西雅圖，美中有芝加哥、休士頓，美東只有紐約。

根據交通部民航局統計，去年台灣往返美國的航班載客率幾乎都在9成以上。華航、長榮及星宇航空的訂位紀錄都顯示，暑假期間很多美國線航班客滿，商務艙比經濟艙還搶手。

西雅圖是美國西北部第一大城市，雖然是台灣飛美國西部最北航點，但卻是台灣飛美國西部航程最短的航線，飛行時間約11小時，比台灣到舊金山快至少45分鐘，比到洛杉磯少了約1小時以上。

美國國家旅遊局台灣區代表羅世玟今天接受中央社記者訪問，她說，根據NTTO預測，2024年訪美的國際遊客總數將增加至7770萬人次，比2023年的6730萬人次，增加1040萬人，成長15.4%；NTTO也預計2025年國際訪客數量將達8520萬人次，超過疫情前2019年的7940萬人次。

羅世玟說，NTTO也預估，2024年從台灣入境美國的旅客為39萬3000人次，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年的49萬9520人次相比，恢復率可望提升到78.6%。