新北三峽達38.2度 19縣市防高溫
氣象署今天中午更新高溫範圍，全台僅基隆、新竹市及馬祖未亮高溫燈號，其中新北市、苗栗縣、屏東縣需留意攝氏38度以上高溫發生；截至中午12時許，氣溫以新北市三峽區38.2度最高。
根據中央氣象署網站，今天截至中午12時許，氣溫以新北市三峽區38.2度最高，屏東縣內埔鄉、苗栗縣後龍鎮皆為37.7度居次；其他縣市部分，台北市士林區達37度、彰化縣員林市及高雄市旗津區皆為36.9度。
氣象署今天中午更新高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，新北市、苗栗縣、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
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