24年來3次顯著乾旱 氣象署擬推預警機制

2000年後，台灣經歷3次顯著乾旱事件，氣象署為提早預警乾旱來臨，正在以標準化降水指數及標準化降水蒸發指數研發、校正乾旱預警，將優先提供予水利及農業單位因應水情。

根據國家災害防救科技中心氣候變遷災害風險調適平台網站資訊，台灣的乾旱災害有區域差異的特性，以豐枯水期的水量比值（總降雨量比值）而言，豐枯懸殊的趨勢自北部向南部愈加明顯，也就是南部發生乾旱的風險較北部大。

交通部中央氣象署氣候預報科長羅資婷告訴中央社記者，觀察2000年之後，台灣歷經3次顯著的乾旱事件，包含2002至2004年、2015至2016年及最近2020至2021年。

羅資婷表示，乾旱的原因與雨量長期不足有關，但可能是同時有多種不同的原因造成。上述3次乾旱都是全台性的，但在區域的嚴重程度上還是略有不同。

羅資婷指出，以最近的2020年至2021年為例，台灣因太平洋高壓偏強及反聖嬰現象，加上沒有颱風導致少雨，受影響的範圍以中南部地區為主；相較於2002至2004年，主要乾旱區域為中部以北，而當年並沒有反聖嬰現象。

根據氣象署（前氣象局）「2002年上半年台灣地區乾旱時期氣候特徵」資料，2001年10月起至2002年6月，台灣各地雨量多處於明顯偏少的情況；除了總雨量不足外，降雨日數也偏少，特別在冬季及春季雨日偏少為平均的一半至1/3。

另外，根據經濟部水利署資料，2014年豐水期卻沒有什麼雨水，導致少有的中台灣乾旱演變成2015年大旱災；也因此次旱災，加速催生「耗水費」的擬定與徵收。

由於不同地區氣候標準不同，各地氣象組織與學者開發出多種氣象乾旱指數。羅資婷提到，台灣採用標準化降水指數（SPI）和標準化降水蒸發指數（SPEI），SPI的特點是可用於不同時間尺度，如3個月、6個月甚至2年；SPEI可以根據乾旱的強度和持續時間來衡量乾旱的嚴重程度，並能辨別乾旱事件的開始與結束。

羅資婷說，目前氣象署正在進行SPI和SPEI乾旱指數監測預警相關產品的研發、校正，估計仍需要1年左右的時間，未來預計將優先提供予水利及農業單位，提早為抗旱做準備。