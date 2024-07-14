夏天也會心肌梗塞 補水不足易使血液變黏稠

連日高溫，許多民眾不只出現熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭、中暑等熱傷害，心血管疾病患者的發病風險也提升。國泰綜合醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監表示，天熱汗水流失多、蒸發快，如果補水不夠，易使血液變得黏稠，產生血栓，導致心肌梗塞、腦中風。

一名55歲中年男子，不時覺得胸悶、呼吸喘，原本以為是自身肥胖因素，忽略身體警訊。日前突然喘不過氣，全身冒汗、幾近暈厥，119緊急以「自動體外心臟去顫器」施予電擊。經過一連串急診室專業醫療處置後，順利恢復心跳呼吸，急診醫師判斷心電圖為急性心肌梗塞。

在實施緊急心導管治療並支架置放術，這名男性順利康復並回職場繼續工作。張釗監說，該患者有長年吸菸習慣，且患有三高，但平日都未注意測量數值以及規律用藥的重要性，自恃年輕以為心血管疾病大多發生在老年人身上。

張釗監說，三高和肥胖是誘發心血管疾病的危險因子；而天氣太熱未補足水分也導致血液的黏滯性增加，造成對心、腦血管的供血不足，嚴重時，就可能會出現致命性的心肌梗塞、腦中風等憾事。

另外，脫水現象也會加速心跳，可能引發心律不整或心臟衰竭。張釗監提醒，有三高的民眾應作好健康管理，包括戒菸、均衡飲食、規律服藥。夏日在外須注意補充水分或電解質飲品，尿液顏色若為深黃色，就代表體內水分不足，這時候一定要趕快補水。

心肌梗塞不只好發在冬季，夏季亦隨溫度而增加發作風險，尤其高溫會造成體液減少，要小心過度脫水、電解質不平衡，避免劇烈溫差讓血管收縮。

BOX 心肌梗塞的前兆與預防

前兆：呼吸喘、胸悶、心絞痛

預防：控制三高、戒菸、減肥、運動