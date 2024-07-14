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吃爭鮮「筷子當髮簪還拍照」惹網友怒！業者回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一對男女在爭鮮使用筷子插頭髮並拍照，引起網友熱議。圖/擷取自yishiuan_17 Threads
一對男女在爭鮮使用筷子插頭髮並拍照，引起網友熱議。圖/擷取自yishiuan_17 Threads

被人當髮簪的筷子，你敢用嗎？近日有網友於Threads發布照片，圖中的女子在爭鮮用餐時，將筷子用來固定頭髮，而發文者也表示「吃著爭鮮，看到有人把筷子插在自己頭上，還要拍照，真的有夠噁心」而其他網友也表示「開壽司店的 是不是都水逆」、「X….好噁心 為什麼要在連鎖壽司店做這些事」對於網友的不恰當行為，爭鮮也表示，個人將食用筷做它途行為，且上傳社交網路平台，造成顧客觀感不佳，及品牌形象商譽之損失，保留法律追究權利。

根據發文者的照片，一對男女在爭鮮迴轉台前用餐時，女子疑似將筷子當做髮簪使用，同時還讓男子拍照。發文者也表示「吃著爭鮮，看到有人把筷子插在自己頭上，還要拍照，真的有夠噁心」而許多網友也留言表示不滿，指出「素質好差」、「真的好噁」但也有另一派說法，表示「放嘴裏就不噁心嗎⋯」、「我把筷子放到嘴巴裡，更噁」，不過也有網友表示「筷子是用來吃飯的，不是用來當髮叉的，留言區說放嘴裡更噁？啥邏輯？ 好好吃飯很難？」各有不同解讀。

對此，爭鮮也發出回應，表示依照門市規範，服務人員若發現顧客將餐具做為非食用之行為，會立即制止並收回清洗及消毒，確保用餐安全無虞。同時爭鮮也表示， 個人將食用筷做它途行為，且上傳社交網路平台，造成顧客觀感不佳，及品牌形象商譽之損失，保留法律追究權利。

爭鮮 網路

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