遏止假車牌 公路局擬增防偽機制、建立黑名單

公路局今天表示，為遏止偽造車牌，已研議增加防偽機制，同時加強查緝與建立黑名單；提醒民眾，違法最高可罰新台幣1萬800元，並有刑責，已有多起案送偵辦及判決有罪案例。

民進黨立法委員李昆澤6月中旬質詢時說，偽造的車牌愈來愈多，依交通部高速公路局統計，疑似偽造車牌的件數，2022年是519件，2023年達924件，今年1到5月就有837件，全年可能超過2000件，有無辜民眾受害收到罰單，同時是治安隱憂。

李昆澤認為，現在監理單位對偽造車牌的處置太消極，除了罰鍰外，只請遭偽造車牌的車主更換車牌，他建議應增加偽造車牌的難度，監理單位應與政理單位建立聯防機制，並對偽造車牌的駕駛人註記。

交通部公路局發布新聞稿，目前車輛號牌已有多道防偽措施，為遏止不法，已研議增加數道防偽機制。針對號牌遭偽造的受害民眾，公路局將會邀集相關機關研議補救措施。

至於利用網路平台販售偽造號牌，公路局指出，已多次主動追蹤相關連結請業者下架，且將數起販售資訊移請內政部警政署偵辦中，從源頭阻斷不法管道，籲請民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法。另外，網路社群平台將商請其他主管部會協助封鎖相關資訊。

公路局表示，車輛號牌的型式、顏色及編號皆由交通部訂定，且為行車的許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若非向公路監理機關申領的車牌皆屬無效憑證。

公路局指出，如涉及使用偽造車牌行駛道路等，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰1萬800元，另製造、販售、使用者將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。

公路局表示，已與高公局及警政署合作，持續針對特定車輛及範圍加強查緝；若經相關機關通報疑似遭偽造車牌，公路局將於車籍中註記，以利各機關查緝。

另外，公路局也將建立偽造號牌黑名單，與地方政府停管及警察機關合作，透過聯合通報機制查緝，黑名單中車輛若停於道路者，除開單、移送外，汽車並當場移置保管。警察機關查獲使用偽造號牌，除依法開單，並會依刑法第212條移送司法機關偵辦，目前已有多起案送偵辦及判決有罪案例。