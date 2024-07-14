今天爆熱上看38度高溫 氣象署估7月底可能有颱風生成

未來1周天氣主要都是以上午高溫炎熱、紫外線指數偏強，下午注意午後雷陣雨的天氣狀況。中央氣象署預報員官欣平表示，進入7月中下旬，未來在南海和菲律賓東側這一帶，低壓區裡面的熱帶系統發展，是氣象署關注重點。

官欣平表示，太平洋高壓影響台灣比較明顯，所以在台灣上空偏北部海面到巴士海峽一帶，沒有什麼雲發展，高壓在今明兩天往西延展、增強，風向偏東南風。越南邊的海面有顯著的雲系發展起來，在南海、南沙島海域昨天已經形成了第3號熱帶性低氣壓，未來會朝比較偏西、中南半島方向前進，預估對台灣沒有直接影響。

不過，官欣平表示，在7月中下旬這段期間，低壓會發展愈來愈旺盛，可能陸陸續續有熱帶系統生成，位置和時間比較不定，要持續關注。

官欣平表示，今天到明天第3號熱帶性低氣壓還是以低壓表現，行進方向朝西，雖然有些水氣，但離台灣較遠。台灣附近今明兩天在高壓邊緣、偏東南風，造成迎風面恆春半島有零星降雨出現，其他地區晴朗炎熱、午後雷陣雨，這個熱帶性低氣壓對台灣影響不大。

到周三台灣還是在太平洋高壓主要影響下，但官欣平表示，台灣南邊是一個比較廣的低壓區，在低壓區預估有一些些小小的低壓系統，可能有一些熱帶雲簇生成、移動到南海地區，所以周三之後天氣整體吹東南風，可是隨著有些水氣帶過來，所以中午過後午後雷陣雨可能稍微擴展一些區域，量沒有到非常多。所以未來1周天氣變化還是以午後雷陣雨為主。

今天高溫狀況，官欣平表示，今天是東南風，台灣位於偏暖的區域，所以西半部地區是背風側、溫度偏高，特別提醒，大台北、屏東內陸可能有37度、接近38度高溫，最熱區域以中南部內陸、北部地區為主。各地還是34至36度。

官欣平表示，降雨都是下午的時候，主要在西半部山區，今明兩天可能在中南部平地都是午後雷陣雨影響範圍，東半部地區降雨以山區為主。明天午後雷陣雨，中南部會比今天更明顯，要留意可能有大雨。今天到周四特別熱，大台北都可能出現37度以上高溫。周二至周六有可能午後雷陣雨降雨範圍大、西半部平地。

至於第3號熱帶性低氣壓是否會形成颱風，官欣平表示，它雖然有旋轉，但結構沒那麼扎實，在大的低壓帶生成，需要時間整合，不過它朝西移動，很快會碰到中南半島陸地，所以發展有限。

官欣平表示，高壓南側都是低壓區，有一塊塊的熱帶雲簇，還是有部分模式顯示在後面時間點、下個周末有另一個熱帶雲簇在菲律賓東方往南海，周三、周四之後可能會有發展，7月底後期在菲律賓東側還會有另外的系統發展，成為颱風機率比較高。

他說，時間到後面，低壓的系統會比較成熟一點，在高壓南側的低壓槽活躍的狀況愈來愈明顯，颱風生成機率會比較高一些。目前現況還沒有明顯的系統，所以真正影響等它成形以後再作定論。