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酷熱上看38度高溫 專家估颱風有生成機會、曝可能走向

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1周主要留意高溫炎熱現象，早晚天氣雖然穩定，但午後山區可能有熱對流驟雨。本報資料照片
未來1周主要留意高溫炎熱現象，早晚天氣雖然穩定，但午後山區可能有熱對流驟雨。本報資料照片

今天起各地氣溫依舊炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，台灣附近主要受太平洋高壓東南風環境影響，最高溫容易達36度或以上機會，這種高溫現象可能延續至周四、周五，尤其背風面的西部，由於沉降增溫效應，不排除有37-38度可能，務必做好高溫防護措施。

降雨方面，林孝儒表示，除了迎風面的花東至恆春半島地區，不定時有迎風地形降雨外，大部分的降雨主要來自於午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。不過，受太平洋高壓部分沉降作用影響，預測周四、周五前熱對流發展的強度有限，且熱對流發展區域主要集中在風速較弱的桃竹苗至中南部山區，這些短暫的雷陣雨雖然持續時間不長，但有時雨勢較大，並可能伴隨雷擊，前往山區活動仍需提高警覺。

近期有無颱風發展可能？林孝儒表示，目前南海上有一熱帶性低氣壓正向西北方移動，未來持續朝越南陸地靠近，預測發展為颱風的機會低，對台灣沒有影響。

然而，林孝儒表示，未來1周南海至菲律賓東方海面將為有利於熱帶系統發展環境，不排除從中會有熱帶雲簇增強為熱帶性低氣壓或颱風的可能。若如預期發展，預測屆時受太平洋高壓南側邊緣勢力引導，將朝西至西北方向通過菲律賓陸地進入南海，直接影響台灣的機會較低。僅在下個周末可能有南海水氣北上趨勢，導致迎風南部或午後熱對流降雨增多擴大，持續觀察。

他表示，總結來說，未來1周主要留意高溫炎熱現象，早晚天氣雖然穩定，但午後山區可能有熱對流驟雨。務必做好暑降溫措施，隨時補充水分；雷雨發生時盡量避至安全處。前往山區或溪谷活動，要留意山區突發大雨和溪水暴漲的風險，隨時關注天氣警特報。南海至菲東可能有熱帶系統發展，但預報對台灣機會偏低，暫時不用太過於擔心。

南海 高溫

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