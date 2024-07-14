快訊

想買「跨平台遊戲」該買Switch、Xbox還是PS？網推1狀況：它難以取代

不斷更新／川普遭槍擊現場左側露天座位區冒煙霧 槍聲分成兩組傳出

颱風將接力生成？ 吳德榮：25日台灣東南方海面有輕颱存在機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周六台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。本報資料照片
今天至周六台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。本報資料照片

未來1周依舊是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地36至38度左右，北部23至38度，中部21至38度，南部23至38度，東部22至36度。

他表示，今、明兩天太平洋高壓略增強，新竹以南近山區午後有局部對流發展，仍較大雨勢發生的機率。他表示，周二至周六因受到熱帶擾動外圍水氣的間接影響，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。

根據氣象署資料，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在南沙島海面，向西北移動，時速15公里。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示，20日熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，輕颱的機率由30%提高至50%。25日台灣東南方海面有另1個輕颱存在的機率，約40％。由於模擬持續調整中，應繼續觀察。

歐洲模式50次系集模擬顯示，20日熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，輕颱的機率由30%提高至50%（左圖）。25日台灣東南方海面有另1個輕颱存在的機率，約40％（右圖）。由於模擬持續調整中，應繼續觀察。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式50次系集模擬顯示，20日熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，輕颱的機率由30%提高至50%（左圖）。25日台灣東南方海面有另1個輕颱存在的機率，約40％（右圖）。由於模擬持續調整中，應繼續觀察。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在南沙島海面，向西北移動，時速15公里。圖／取自氣象署網站
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在南沙島海面，向西北移動，時速15公里。圖／取自氣象署網站

吳德榮 高溫

延伸閱讀

飆38度高溫 午後大雷雨威脅 吳德榮曝下周颱風生成機率

要有颱風了？吳德榮：下周菲律賓東方至南海一帶 輕颱存在機率最高3成

今起7天「極高溫」 吳德榮：天天大雷雨 慎防冰雹威脅

今天上看39度高溫 吳德榮：明起午後對流增強 防雷擊、冰雹威脅

相關新聞

台南、高雄、屏東光電場爭議 環團控政府坐視財團搶地

南台灣日照充足，但光電開發案爭議多，13日一場南台灣光電開發與生態衝擊座談會時，環團痛批高雄馬頭山、台南七股、屏東石頭營...

颱風將接力生成？ 吳德榮：25日台灣東南方海面有輕颱存在機率

未來1周依舊是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今...

「熱低」生成路徑曝 今天比昨天更熱 中南部午後雷陣雨

未來1周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，中央氣象署表示，山區午後容易出現局部大雨，前往溪河附近活動或遊憩注意安全...

搶攻印度旅客 台灣美食牌失靈

交通部觀光署今年將招攬印度客為首要目標之一，盼至少吸引四點八萬人次來台旅遊，日前更力邀印度業者來台踩線，走訪休閒農場、宜...

觀察站／只求短線達標 如何觀光立國

解封後全世界都在拚觀光，交通部觀光署也背負沉重的觀光復甦壓力，但兩岸關係不佳，少了陸客挹注，只能轉向開發其他國家。

上百偏鄉、矯正機關 通訊診察納健保

通訊診察辦法七月起擴大適用對象，但非基層診所承接計畫的新增適用對象，皆採取自費使用，健保署指出，全台五十四處矯正機關，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。