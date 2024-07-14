颱風將接力生成？ 吳德榮：25日台灣東南方海面有輕颱存在機率
未來1周依舊是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地36至38度左右，北部23至38度，中部21至38度，南部23至38度，東部22至36度。
他表示，今、明兩天太平洋高壓略增強，新竹以南近山區午後有局部對流發展，仍較大雨勢發生的機率。他表示，周二至周六因受到熱帶擾動外圍水氣的間接影響，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。
根據氣象署資料，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在南沙島海面，向西北移動，時速15公里。
吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示，20日熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，輕颱的機率由30%提高至50%。25日台灣東南方海面有另1個輕颱存在的機率，約40％。由於模擬持續調整中，應繼續觀察。
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