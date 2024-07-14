台南、高雄、屏東光電場爭議 環團控政府坐視財團搶地

南台灣日照充足，但光電開發案爭議多，13日一場南台灣光電開發與生態衝擊座談會時，環團痛批高雄馬頭山、台南七股、屏東石頭營等光電開發案，嚴重衝擊生態及文化，七股種電文蛤養殖及黑面琵鷺都明顯減少，馬頭山有活動斷層及豐富生態資源，控選址不當；石頭營有近百個遺跡和坑道群及保育類無尾葉鼻蝠，屏東縣府卻核准繼續推動光電，護航財團；學者表示，反對政府坐視業者在資訊揭露不對等情況下，搶劫土地、環境和未來。

台南七股廣大土地加上日照時數長，成為光電業者競逐的場所，七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽表示，七股歷經5年光電爭議，目前光電場面積有1千1百公頃，另有兩專案場約300公頃準備施工，從財團提高租金圈地，迫使漁民改變維生型態；漁電共生養殖實驗只有漂亮數據，但實際是申請營運1年後室內養殖場有一半以上被撤照，且自從光電場大量圈地後，每年黑面琵鷺占比減少，今年七股區減少191隻，並非政府宣傳光電不影響保育生態環境。

楊惠欽說，目前政府部門雖同意暫緩開發七股台61以西生態敏感區的光電案場，讓地方有喘息的空間，但七股光電不會就此結束，地方還是要繼續做風險揭露，並把產業做出來讓年輕人可以回流，在面臨光電等重大開發時，才能有人去和政府和業者對話。

生利能源在屏東縣枋寮鄉新開村光電開發工程，2020年施工時發現日治時期「石頭營」軍事碉堡遺蹟，引發光電開發犧牲文化資產的爭議；捍衛石頭營聯盟召集人林炫耀表示，政府讓光電業者大肆破壞，視歷史文資如無物，去年林業署公布石頭營裡有全世界數量最多的保育類無尾葉鼻蝠，屏東縣至今還繼續核准光電施工。

屏東縣府表示，該光電案通過法定程序核准開發，碉堡遺蹟部分，縣府啟動包括周邊40多個碉堡、坑道等相關軍事遺址的文資審議，委員認定未達古蹟審查基準，不列冊追蹤， 因認具其他文化資產價值，縣府另案調查研究與文化資產價值評估中，以供後續保存參考。

生利能源說，2020年9月發現2座碉堡遺蹟後，經縣文化資產保護所現勘確認無破壞之虞，生利與文資提報人一樣重視「石頭營」的文化資產價值，雖然經縣府文資委員審查無古蹟身分，但生利保留活化的初衷不變，與屏東大學產學合作組「石頭營保存活化專家團隊」，找出最適保存活化方案。

生利能源說，之前網路社群流傳「搶救二戰遺跡─石頭營」連署書，附有屏東春日鄉的日軍司令部、軍事坑道與蝙蝠洞照片，並提到生利能源案場將破壞蝙蝠棲息地，但照片所指地點不在案場內，且經動物專家調查，案場內的碉堡與坑道，不會影響蝙蝠棲息地，開發合法合規，還設生利文資綠能園區，找到最適宜的保存及活化方法，期望成為文資與綠能結合的典範。

高雄市馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏控訴，信鼎能源規畫在旗山馬頭山設置面積達五十五公頃的光電發電場，是選址不當，惡意迴避環境敏感區，破壞野生動物的棲息地及特殊地景的泥岩惡地，位在活動斷層中間，緊鄰住宅區且都是山坡地，根本不適合任何的大型開發案，整個開發過程資訊揭露不公開透明，「綠能應是光明燈，為何要走黑暗路」，高雄市政府說在地居民反對就不會同意開發，但民眾還是擔憂害怕。

高雄市經發局說，去年五月收到業者申請文件，並會同相關局處審查，市府嚴守生態保育、地質安全的立場，依法嚴格把關，本案未獲當地民眾支持，不予核發同意函。

台灣生態學會理事楊國禎說，政府在發展光電最大問題，是把環境和生態切割而不是總體考量，讓財團大肆搶劫生態及我們的未來。