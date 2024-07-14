1張圖看繞地形的小積雲邊界 鄭明典：今天有高溫的傾向

從衛星雲圖看繞地形的小積雲邊界。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雲隨氣流而動，今天偏東風的環境，看到這樣的弧形，表示氣流穩定「繞山」而少「越山」，此時南部變成尾流弱風區，今天有高溫的傾向。北部雖然看不到小積雲，可以想像同是穩定狀態。

中央氣象署表示，今、明兩天各地高溫炎熱，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率；各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；今天高雄、屏東沿海空曠地區易有較強陣風。

氣象署發布濃霧特報，今天馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

各地天氣高溫炎熱，氣象署發布高溫資訊，今天中午前後新北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號。