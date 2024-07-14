快訊

想買「跨平台遊戲」該買Switch、Xbox還是PS？網推1狀況：它難以取代

不斷更新／川普遭槍擊現場左側露天座位區冒煙霧 槍聲分成兩組傳出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1張圖看繞地形的小積雲邊界 鄭明典：今天有高溫的傾向

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
繞地形的小積雲邊界。圖／取自鄭明典臉書
繞地形的小積雲邊界。圖／取自鄭明典臉書

從衛星雲圖看繞地形的小積雲邊界。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雲隨氣流而動，今天偏東風的環境，看到這樣的弧形，表示氣流穩定「繞山」而少「越山」，此時南部變成尾流弱風區，今天有高溫的傾向。北部雖然看不到小積雲，可以想像同是穩定狀態。

中央氣象署表示，今、明兩天各地高溫炎熱，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率；各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；今天高雄、屏東沿海空曠地區易有較強陣風。

氣象署發布濃霧特報，今天馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

各地天氣高溫炎熱，氣象署發布高溫資訊，今天中午前後新北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號。

馬祖 高溫

延伸閱讀

恐有利颱風增強！鄭明典：台灣周圍海溫高 暖池中的暖池

台灣4大高溫區發燒紅通通 鄭明典：典型熱區一起出現了

「很強的高壓在台灣正上空」 鄭明典直呼異常：高溫還會持續

接棒彭啟明報氣象 鄭明典：颱風季開始但還沒有颱風生成跡像

相關新聞

台南、高雄、屏東光電場爭議 環團控政府坐視財團搶地

南台灣日照充足，但光電開發案爭議多，13日一場南台灣光電開發與生態衝擊座談會時，環團痛批高雄馬頭山、台南七股、屏東石頭營...

颱風將接力生成？ 吳德榮：25日台灣東南方海面有輕颱存在機率

未來1周依舊是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今...

「熱低」生成路徑曝 今天比昨天更熱 中南部午後雷陣雨

未來1周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，中央氣象署表示，山區午後容易出現局部大雨，前往溪河附近活動或遊憩注意安全...

搶攻印度旅客 台灣美食牌失靈

交通部觀光署今年將招攬印度客為首要目標之一，盼至少吸引四點八萬人次來台旅遊，日前更力邀印度業者來台踩線，走訪休閒農場、宜...

觀察站／只求短線達標 如何觀光立國

解封後全世界都在拚觀光，交通部觀光署也背負沉重的觀光復甦壓力，但兩岸關係不佳，少了陸客挹注，只能轉向開發其他國家。

光電衍生亂象政府聽到了 環境部要納「環評」解爭議

光電弊端及抗爭四起，多年來因光電案開發不需環評，優良農地、濕地及山坡地開發光電讓再生能源蒙上陰影，環境部六月底預告開發行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。