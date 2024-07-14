雙低壓發展 粉專曝對台灣影響機率：有點機會挑戰颱風

位於南海的低壓擾動，昨晚8時已增強為熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低層環流結構還不錯，「稍微再整理一下，有點機會挑戰颱風」；隨著太平洋高壓重新增強、西伸，預估會往越南到海南島之間前進，對台灣沒有影響。

󠀠另外1個擾動，為菲律賓東南方90W，「目前仍是一片散沙」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，還需持續整合，才有機會；同樣是在太平洋高壓導引下，往菲律賓前進、進入南海。至於進入南海後的走向進入南海後的走向就得看高壓勢力而定就得看高壓勢力而定，是未來1周後期的事，持續觀察，對台灣同樣暫無直接影響。

即將進入颱風季，目前仍無7月颱出現。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西北太平洋7月仍然掛蛋，歷史平均是3.7個。