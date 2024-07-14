「熱低」生成路徑曝 今天比昨天更熱 中南部午後雷陣雨
未來1周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，中央氣象署表示，山區午後容易出現局部大雨，前往溪河附近活動或遊憩注意安全，留意強降雨、溪水暴漲等現象。周四前大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率，多補充水分、慎防熱傷害。
至於近期是否有颱風生成機會，氣象署表示，南海至菲律賓東方海面的大氣環境，有利於熱帶系統發展，熱帶擾動的發展、動態及是否有南方水氣北上影響台灣，會是未來觀察的重點之一，留意氣象署最新預報。
氣象署發布，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在南沙島海面，向西北移動，時速15公里。
今天的天氣部分，氣象署表示，太平洋高壓開始西伸、北抬，台灣附近轉為東南風的環境，各地大多為晴到多雲，東南部會有些不定時的局部短暫陣雨。午後雷陣雨的區域則會減少，各地山區及中南部地區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區還是有局部大雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。
氣溫方面，氣象署表示，今天天氣會比昨天更炎熱一些，各地高溫約33至36度，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率，戶外活動做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。
氣象署表示，明天環境風場為東南風，東南部不定時有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後雷陣雨範圍較小，主要以各地山區及中南部地區為主，山區並有局部大雨發生的機率。周二至周六環境風場介於東南至偏南風，除東南部仍有局部短暫陣雨外，午後雷陣雨範圍擴大，西半部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，山區仍有局部大雨發生的機率。
後期天氣，氣象署表示，21日至23日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率，各地無雨時，天氣依然相當悶熱。
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