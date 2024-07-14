「熱低」生成路徑曝 今天比昨天更熱 中南部午後雷陣雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

今天天氣會比昨天更炎熱一些，各地高溫約33至36度，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率，戶外活動做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。本報資料照片
今天天氣會比昨天更炎熱一些，各地高溫約33至36度，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率，戶外活動做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。本報資料照片
未來1周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，中央氣象署表示，山區午後容易出現局部大雨，前往溪河附近活動或遊憩注意安全，留意強降雨、溪水暴漲等現象。周四前大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率，多補充水分、慎防熱傷害。

至於近期是否有颱風生成機會，氣象署表示，南海至菲律賓東方海面的大氣環境，有利於熱帶系統發展，熱帶擾動的發展、動態及是否有南方水氣北上影響台灣，會是未來觀察的重點之一，留意氣象署最新預報。

氣象署發布，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在南沙島海面，向西北移動，時速15公里。

今天的天氣部分，氣象署表示，太平洋高壓開始西伸、北抬，台灣附近轉為東南風的環境，各地大多為晴到多雲，東南部會有些不定時的局部短暫陣雨。午後雷陣雨的區域則會減少，各地山區及中南部地區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區還是有局部大雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣溫方面，氣象署表示，今天天氣會比昨天更炎熱一些，各地高溫約33至36度，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率，戶外活動做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。

氣象署表示，明天環境風場為東南風，東南部不定時有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後雷陣雨範圍較小，主要以各地山區及中南部地區為主，山區並有局部大雨發生的機率。周二至周六環境風場介於東南至偏南風，除東南部仍有局部短暫陣雨外，午後雷陣雨範圍擴大，西半部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，山區仍有局部大雨發生的機率。

後期天氣，氣象署表示，21日至23日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率，各地無雨時，天氣依然相當悶熱。

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在南沙島海面，向西北移動，時速15公里。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在南沙島海面，向西北移動，時速15公里。圖／取自中央氣象署網站

強降雨 氣象署 防曬 颱風 高溫

延伸閱讀

嘉義山區午後大雨 縣道159甲線28K又傳巨石崩落！現已預警性封路

午後熱對流旺盛 新北提醒南側山區防強降雨

分科測驗今登場 高溫炎熱、午後雷陣雨 小心中暑帶雨具

明起午後雷陣雨3階段變化！9縣市豪大雨特報 這天雨區擴大

相關新聞

光電衝擊生態 環團：政府幫財團搶地

南台灣光電開發案爭議多，在地團體昨舉行座談會，列舉近年多處生態或文資敏感地都被開發光電場，造成生態危機、養殖面積銳減、黑...

光電納環評 專家籲綠色金融把關

光電弊端及抗爭四起，環境部六月底預告修正環評認定標準草案，但昨在南台灣光電開發衝擊生態座談會中，地方團體及專家仍有疑慮，...

「熱低」生成路徑曝 今天比昨天更熱 中南部午後雷陣雨

未來1周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣型態，中央氣象署表示，山區午後容易出現局部大雨，前往溪河附近活動或遊憩注意安全...

搶攻印度旅客 台灣美食牌失靈

交通部觀光署今年將招攬印度客為首要目標之一，盼至少吸引四點八萬人次來台旅遊，日前更力邀印度業者來台踩線，走訪休閒農場、宜...

觀察站／只求短線達標 如何觀光立國

解封後全世界都在拚觀光，交通部觀光署也背負沉重的觀光復甦壓力，但兩岸關係不佳，少了陸客挹注，只能轉向開發其他國家。

上百偏鄉、矯正機關 通訊診察納健保

通訊診察辦法七月起擴大適用對象，但非基層診所承接計畫的新增適用對象，皆採取自費使用，健保署指出，全台五十四處矯正機關，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。