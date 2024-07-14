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達文西手術擴大納健保 9月上路

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
達文西手術擴大納健保，預計最快9月可以新增46項手術。達文西手術示意圖。聯合報系資料照
達文西手術擴大納健保，預計最快9月可以新增46項手術。達文西手術示意圖。聯合報系資料照

標榜傷口小、術後三天出院的微創手術達文西機器手臂輔助手術」，剛引進台灣時，一台刀需自費廿萬到卅萬，去年健保署首次將十七項達文西手術納入健保給付，前天再通過給付四十六項達文西手術，手術項目涵蓋多科別，從膽囊切除到疝氣修補術等皆納入，健保署推估每年超過八千四百人受惠，最快九月上路。

健保署署長石崇良表示，去年將肝部分切除術等十七項達文西手術納入給付後，前天於共擬會議中，再放寬四十六項達文西手術項目也納入給付，包含四項泌尿科手術、廿五項消化道手術、七項婦科手術、六項胸腔科手術、四項心胸外科手入，如胃切除、 胃繞道、鼠蹊疝氣修補術、腎臟切除術、子宮肌瘤切除等。

石崇良說，新增四十六項給付的手術費用會依手術複雜程度給付，不過，納入給付的手術項目不包含醫材，民眾仍需自費負擔醫材。健保預計一年撥款兩點八五億元。

北醫附醫副院長王偉表示，現行達文西「全胃切除手術」，自費價格約十八萬，健保給付後，民眾仍須自費七到八萬元。

婦產科醫師劉偉民表示，子宮頸癌、卵巢癌切除手術複雜度高，採達文西手術能幫助醫師將病灶看得更清楚，盼未來擴大給付範圍。

健保署 微創手術 達文西

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