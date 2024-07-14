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光電納環評 專家籲綠色金融把關

聯合報／ 記者吳淑玲鄭朝陽／連線報導
光電弊端及抗爭四起，地方團體及專家認為環境部應廣納建議，並加入綠色金融機制協助把關。圖／聯合報系資料照片
光電弊端及抗爭四起，地方團體及專家認為環境部應廣納建議，並加入綠色金融機制協助把關。圖／聯合報系資料照片

光電弊端及抗爭四起，環境部六月底預告修正環評認定標準草案，但昨在南台灣光電開發衝擊生態座談會中，地方團體及專家仍有疑慮，認為上有政策、下有對策，環境部應廣納建議，並加入綠色金融機制協助把關。

環境部環境保護司長蔡孟裕說，新修正環評認定標準已要求在環境敏感區設光電、或山坡地光電場達二萬瓩以上，或面積十五公頃以上的案場必須環評，政府已看到光電開發衍生的問題，九月起會開公聽會聽取社會意見，希望年底前公告實施。

他表示，民眾擔心光電業者會化整為零，新標準已規範不論開發者是誰，若相鄰土地距離不到廿公尺，累計開發面積超過十五公頃就要環評。

台南市七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽說，這比較像是對大型光電開發案的解套方式，目前大部分案場接近社區聚落，或影響現有農漁業生存，法規修正未對此提出解方。

工研院組長林福銘指出，很多人反對主因是國土計畫缺乏能源用地，感覺業者在搶地，但要規畫能源用地，地方要有共識，開發過程要溝通、資訊要透明。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，民眾關切光電場與社區的距離，但中央預告的環評修正草案，未回應地方疑慮。目前環評已要求風力發電機組與附近建築物應保持一定距離，防止風機倒塌、斷裂和葉片運轉低頻噪音、閃影干擾居民生活。建議中央應限制地面型光電與社區的距離。光電場環評門檻應比照歐盟標準，改為一萬瓩。

劉銘龍籲國內銀行承做光電專案融資時，應參照歐洲投資銀行，設立保存生物多樣性、保障弱勢群體與原住民、保存文化遺產等十一項環境與社會審核標準，為環境永續把關。

環境部 環評 遺產

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