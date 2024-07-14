台灣首例AR結合脊椎導航技術 擺脫變形找回挺直人生

心疼多數脊椎側彎的年輕孩子都有自卑心結， 動過上百例脊椎側彎手術的醫師楊孟寅與中榮團隊、廠商研發， 成功執行全臺首例 AR結合術中導航脊椎側彎手術，象徵臺灣醫療技術突破，帶領手術醫療進入新時代。

個子小小的蔡子琳是個愛漂亮的女孩，二○二三年三月她投入電商銷售工作，每天把自己打扮得美美的，在鏡頭前展現日常點滴與代購商品。她很享受現在的生活與工作模式，那是過去二十多年完全不敢想像的人生，因為她曾是嚴重的脊椎側彎患者，側彎角度達五十八度，忍受肢體不便和疼痛十多年。

直到二○二二年秋天，她在臺中榮民總醫院接受全臺首例擴增實境（AR）眼鏡搭配術中導航技術的矯正手術，成功矯正脊椎側彎，幾乎回復正常的挺直狀態，終於重新找回青春的開朗笑容。

家住臺中大甲的蔡子琳，小時候很活潑，成天蹦蹦跳跳，看不出異常，九歲左右有一天坐在小板凳上看電視，身後的爸爸唸她：「妹妹你坐好，不要歪一邊。」但她調整坐姿大半天身體還是歪歪的，爸爸覺得不對勁帶她就醫，照X光後才發現她是脊椎側彎，整個脊椎呈S形，側彎角度約三十度。

憂傷的青春

大甲的醫師建議最好趁早動手術矯正，但二十年前脊椎側彎手術風險很高，子琳爸爸四處打聽、查資料，得知脊椎周遭有很多神經，一旦手術傷到神經，就有癱瘓風險，因此一家人決定不做手術，先從復健著手。

那幾年蔡子琳定期到醫院復健，平常還要穿著矯正鐵衣防止脊椎側彎惡化，但又熱又重的鐵衣她實在穿不住。有時穿久了覺得肩膀痠痛，為了舒緩而伸展雙臂前後繞肩時，肩胛竟會發出很大的叭啦叭啦聲響，「我自己都常常被嚇到，」她無奈的說。

身體不適之外，蔡子琳還承受著心靈的折磨。「不能穿漂亮的衣服是我最痛苦的事，」她說，青少女時期右後肩胛骨愈來愈突出，從右側邊看過去彷彿駝著背，如果從身後看，右後肩胛則像座小山丘，「真的非常非常非常醜！」

青春年華的蔡子琳不敢讓別人知道自己有個「變形」的背，心中很自卑，無論何時，她永遠穿著極寬大的衣服，再留著及腰的長髮，只為遮住右後肩胛，不讓人發現異狀。「冬天穿得多，比較好遮，到了夏天，就算熱死，我也絕對穿上外套，」蔡子琳說，同學常覺得很奇怪，為什麼夏天她還穿著外套，她都只笑笑說是為了防曬，其實她已經熱到滿身汗，同時心裡也淚如雨下。

大於四十度就需手術治療

臺灣的脊椎側彎患者估計約有二十萬人，中榮腦腫瘤神經外科、脊椎側彎治療團隊主任楊孟寅表示，脊椎側彎疑似來自先天的基因問題，但因無法確認是哪一個基因出問題，目前成因仍定位為「不明原因」。患者通常幼年期身形並無異狀，直到接近青春期開始發育，因兩邊和前後肌肉發育不平均，造成脊椎彎曲，外表才明顯出現變化。

（本文出自《給生命第二個起點》） 楊孟寅說，當脊椎側彎角度大於四十度，臨床上的症狀就會增加並顯現出來，比如外觀的變形、全身關節痠痛、內臟器官的壓迫導致心肺功能下降，以及腸胃道消化吸收能力不足等，因此需要手術的比例就大為提升。臺灣約有四、五萬名患者需動手術，女生比例較高，而且都很年輕，最理想的手術年齡是十五、六歲左右，因生長板剛閉合，骨骼已變得穩定。

但脊椎側彎的矯正手術風險很大，因為有些患者不只變形、側彎，還伴隨脊柱旋轉，且脊椎周圍有很多重要的血管與神經，脊椎體本身又小，再加上有的患者脊椎已彎向胸椎，角度變化大，置入螺釘時很容易因位置誤差而傷到神經，造成癱瘓。也因此早年手術失敗率很高，絕大多數患者都不敢開刀，以致狀況日益惡化。

蔡子琳正是典型「不敢開」的病人。隨著年紀增長，她的側彎角度不斷加大，右後肩胛凸起和肩膀痠痛一天超越一天，她很認真的上網搜尋治療資訊，但十之八九都是開刀失敗的案例，讓她愈看愈怕。

身心煎熬著走過青春期，成年後又面臨新問題。她上大學時在飲料店和服裝店打工，常常要搬重物，導致肩膀肌肉更痠痛，右後肩胛更凸。工作兩年後，左手開始感到劇烈的麻與痛，醫師診斷發現是因側彎的脊椎已經壓迫到神經了。

整整九年沒有一天好過

從二十到二十八歲，整整九年，蔡子琳日日夜夜忍受著身體的疼痛。即使後來轉為行政工作，不用再搬重物，但每天坐在電腦前依然難擋肩、頸疼痛，甚至整隻左手常常痛到不能動，連騎機車都握不穩左手剎車。

「那幾年，我沒有一天是好過的，那種痛，好像永遠看不到盡頭，」蔡子琳說，那時她不斷花錢整脊，但只能換來短短幾小時的舒緩，隔天醒來仍是無盡的痛，吃止痛藥也沒有用。她甚至害怕上床睡覺，因為右後肩胛的隆起讓她只能向左側睡，偏偏夜裡睡熟了一翻身，早上醒來發現自己變成右側睡時，她會更沮喪害怕，心想：「死定了，我又壓迫到脊椎，一定更彎了……」

在大甲為她復健治療的醫師說她的脊椎「愈來愈彎」，最好盡快開刀不要再拖，但她還是很害怕，寧願忍著痛也不要因為手術失敗而終身癱瘓。

蔡子琳每天強顏歡笑，照舊工作和生活，不讓同事知道她的祕密，心裡卻充滿痛苦與絕望。她不想讓任何人知道「我有一個很醜的背」，即使有了男朋友，也不准對方碰她的右肩一下。她在人前看似「天天都很美，很開心」，卻將恐懼和悲傷深埋心裡，「我好像雙面人，在家人和朋友面前常裝做很快樂，

但其實我真的很難過。」現在回想起來，蔡子琳坦言那是一種嚴重的自卑，她認為就算把自己的疾病告訴別人也沒有用，因為不論是家人、愛人或朋友，誰也幫不了她，而且好強的她更擔心坦誠相告後，會換來別人可憐或訕笑的眼光。

我覺得自己變勇敢了，而且一天比一天樂觀， 相信好醫院、好醫師， 勇敢去試，放手一搏， 你的人生一定會不一樣。 —— 病人 蔡子琳

雖然會因為患者期待承受很大的心理壓力， 但還是很不捨脊椎側彎的孩子， 讓病人有更好的人生，是醫師的責任。 —— 醫師 楊孟寅

醫師給予的勇氣與信心

黑暗的日子一天天過去，二○二二年夏天，蔡子琳再也忍受不了。那時她的左手已麻痛不堪，只能稍稍平抬，無法舉高過肩，吃飯端碗時還會整隻手抖個不停，甚至失去知覺，「我的手變得好像不是我的了。」

看著左手，摸著右後肩胛，蔡子琳關在房裡想了很久，沒有流下一滴眼淚，但下了決心告訴自己：「我要開刀，不能再逃避。」之後和父親商量，決定賭一把。

二○二二年九月，蔡子琳經友人介紹，首度踏進楊孟寅的診間，楊孟寅一看她的 X片：「哇，你已經五十八度了，最好馬上開刀。」他也解釋，因為人體的胸腔是籠子狀，前方是胸骨，後面是脊椎，當脊椎扭曲時，肋骨排列會受影響，連帶胸腔也會扭轉成八字形，導致脊椎被往後推而凸起。

他更提醒蔡子琳，如果不動手術治療，未來每年側彎會再增加一度，十年後側彎到六十八度，身體會變形得更嚴重。蔡子琳娓娓道出自己一直以來對手術的膽怯和恐懼。楊孟寅鼓勵她說，中榮現在有AR結合導航的最新技術，醫師手術時可以清楚掌握鋼釘植入位置，風險很低，並強調以她的側彎角度來說手術難度並不算高。至於手術後的疼痛，他笑著反問：「看你是比較怕痛還是怕醜？」

楊孟寅還用輕鬆幽默的方式說：「開刀時你會麻醉睡著，我們把你的背劃開，我會戴AR眼鏡，就像打電動一樣，可以實境看清楚你的脊椎，再把它拉直，然後再把你的背縫好，等你睡醒就好啦！」

蔡子琳笑了起來，覺得醫師描述的場景好像在看動畫，而且他的語氣極有信心，溫暖的笑容更給她前所未有的勇氣和鼓勵，她彷彿吃了定心丸，更有一種「這位醫師是真心要幫我」的奇妙感受。

回家考慮了幾天，蔡子琳決定放心交給楊孟寅。十月十七日，正式接受AR眼鏡搭配術中導航技術的脊椎側彎矯正手術。

（本文出自《給生命第二個起點》作者：陳培思、邵冰如、張雅琳）