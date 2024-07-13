減肥就是少吃？營養師整理蔡依林減重方式曝「1關鍵」

43歲天后蔡依林日前被中國大陸網友捕捉，現身江蘇街頭，穿著黑色緊身上衣，姣好身材一覽無遺。開業營養師徐子雅表示，匯整蔡依林過去受訪談及的瘦身方式，歸納出一套控糖密技，除維持良好運動習慣外，最關鍵之處即是「少吃會讓身體發炎的食物。」

徐子雅歸納出蔡依林瘦身方式共有三招：1.少吃糖、少油、少吃會讓身體發炎的食物、2.愛喝水，每天至少喝2800ml的水、3.飲食清淡但均衡攝取蛋白質、蔬菜、澱粉。

「糖分是引起身體發炎反應的最大兇手，可說『百害無一利』。」徐子雅表示，攝取過多糖分除了容易讓皮膚衰老，更會加速細胞老化；在油脂攝取方面，建議把握「少壞油、吃好油」原則，選擇富含Omega-3的魚油、苦茶油或橄欖油，具促進身體代謝、改善皮膚粗糙減少自由基等效果，亦可幫助身體抗發炎、延緩老化。

許多民眾認為減肥就是吃愈少愈好，家醫科醫師李唐越提醒，均衡飲食才是減重原則，完全不吃、只吃單一食物都不是好方法，例如過去流行只吃蘋果的減肥方式，不僅無助減重，反而會讓身體產生預防機制，進入節能模式，短期看來體重雖下降，長久以來卻會因身體營養素不足、荷爾蒙失調，導致生活習慣恢復後，體重瞬間回彈。

李唐越表示，臨床上常遇到個案減重時，僅注重控制熱量多寡，卻忘記攝取營養黃金比率的重要性，建議民眾在採取減重措施前，應尋求專業醫療人員意見，如要採取網傳韓星IU的極低熱量減肥餐等方式，更要在醫護人員監督下執行，不可貿然嘗試，否則會陷入反覆復胖的惡性循環。